Localizan restos humanos y detienen a 4 por desaparición de mineros en Sinaloa

En Sinaloa — La Fiscalía General de la República (FGR) informó que uno de los restos humanos localizados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, presenta características compatibles con uno de los trabajadores mineros reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026.

En un comunicado, la institución detalló que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se han llevado a cabo diversas diligencias que permitieron avances relevantes en la investigación, entre ellos el hallazgo de restos humanos en la zona donde se realizan los operativos.

#FGRInforma | Luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de #Sinaloa, la #FGR, en conjunto con el @GabSeguridadMX, ha llevado a cabo diversas diligencias, que han permitido obtener importantes avances en la investigación.



▶️… pic.twitter.com/CZMHC7Y9Vx — FGR México (@FGRMexico) February 7, 2026

De acuerdo con la FGR, peritos especializados ya realizan estudios de genética forense para confirmar la identidad de la víctima mediante pruebas de ADN. La institución precisó que, hasta el momento, no existe identificación oficial, por lo que se mantiene el proceso pericial correspondiente antes de emitir una determinación definitiva.

Como parte de la respuesta federal, desde hace semanas y particularmente a partir del 1 de febrero, la Defensa desplegó en el municipio de Concordia mil 190 elementos, entre ellos 290 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, para reforzar las acciones contra los grupos delictivos que operan en la región, mientras la FGR encabeza los operativos de búsqueda.

La dependencia precisó que, tras la realización de cateos y labores de campo, continúa el procesamiento de los sitios intervenidos, así como la búsqueda de indicios que permitan el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se concretó la detención de cuatro personas, con apoyo de la Policía Estatal, además de obtener información relevante mediante trabajos de inteligencia coordinados con la Defensa.

Tras la denuncia, corporaciones federales y estatales implementaron operativos de búsqueda en comunidades serranas del municipio. En estos recorridos también fueron asegurados campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos, así como equipo táctico y diverso material que quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

La FGR señaló que la investigación continúa y que el objetivo es determinar la identidad de la persona localizada, establecer el número total de víctimas y deslindar responsabilidades. Asimismo, indicó que la información será actualizada conforme avancen los dictámenes periciales.

Familiares de los trabajadores desaparecidos permanecen a la espera de los resultados genéticos que permitan confirmar si el cuerpo encontrado corresponde a alguno de sus parientes. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo de fuerzas federales para permitir la continuidad de las diligencias de búsqueda e investigación.

MSL