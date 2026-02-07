Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia al cargo tras haber sufrido ataque armado

Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos, fue víctima de un ataque armado.

Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos, informó que pidió licencia al cargo mientras se recupera del ataque armado que sufrió el pasado 31 de enero, el cual sigue bajo investigación de las autoridades.

A través de sus redes sociales, Lavín Romero informó que la decisión de separarse temporalmente del cargo responde a una recomendación médica, mientras termina su proceso de recuperación.

El edil de Temoac, Valentín Lavín, en un evento político de marzo de 2025. ı Foto: Especial

Detalló que es justo por este mismo proceso que no se había pronunciado públicamente sobre estos hechos desde la semana pasada, cuando ocurrió el ataque, como en su momento lo dio a conocer la Fiscalía de Morelos.

En este sentido, Lavín Romero destacó que se encuentra bien y en reposo.

Como se difundió a través de diferentes medios de comunicación, el sábado 31 de enero sufrí un atentado en contra de mi persona. No me había pronunciado antes porque todavía me encuentro en reposo y en proceso de recuperación; sin embargo, hoy quiero decirles que, gracias a Dios, me encuentro bien. Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos



Por recomendación médica, he solicitado licencia al cabildo en tanto concluyo mi recuperación. Gracias por su solidaridad, su cariño y sus buenos deseos. Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos



Por otro lado, Valentín Lavín aseguró que confía plenamente en las autoridades para que se esclarezcan los hechos ocurridos el pasado 31 de enero.

Asimismo, confío plenamente en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos, y actuarán conforme a derecho. Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos



Ese día, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que inició la investigación pertinente por el ataque del que fue víctima el edil.

De acuerdo con los reportes locales que informaron el hecho, Valentín Lavín viajaba a bordo de una camioneta particular acompañado de su esposa, sin escoltas de seguridad, sobre la carretera México - Oaxaca, cuando, a la altura del municipio de Jantetelco, fueron atacados por un grupo de personas a bordo de una motocicleta.

Aunque el ataque hirió al alcalde, las autoridades reportaron inmediatamente que se encontraba fuera de peligro.

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos en torno a la agresión que sufrió esta tarde el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, cuyo estado de salud fue reportado como estable bajo vigilancia clínica permanente Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos



