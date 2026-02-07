Caen siete presuntos narcomenudistas de ‘Los Cachimberos’ en Moyotzingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó la desarticulación de una célula dedicada al narcomenudeo identificada como “Los Cachimberos”, que operaba en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con el comunicado, la intervención se llevó a cabo mediante un cateo autorizado,resultado de una carpeta de investigación iniciada tras denuncias ciudadanas sobre la presunta venta de droga en un inmueble ubicado en la zona.

La Fiscalía precisó que agentes investigadores realizaron previamente labores de inteligencia y vigilancia para confirmar la actividad ilícita en el domicilio señalado, el cual fue identificado como un punto de distribución de sustancias ilícitas.

Durante el operativo fueron detenidas siete personas, presuntas integrantes del grupo delictivo, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los detenidos fueron Julio César N., Germán Daniel N., Alan N., Dulce Cristal N., Carmela N., María Guadalupe N. y Dafne Citlaly N.

En el lugar, las autoridades aseguraron diversas dosis de droga ya preparadas para su comercialización, dinero en efectivo y objetos relacionados con la distribución de estupefacientes. El inmueble intervenido era utilizado como centro de operaciones de la célula criminal.

La FGE indicó que la acción forma parte de las investigaciones para atender reportes de actividades ilícitas en esa junta auxiliar, donde vecinos habían señalado movimientos constantes de personas vinculados con la presunta compra y venta de narcóticos.

Tras el cateo, los detenidos fueron trasladados para determinar su situación jurídica conforme al proceso penal correspondiente. La autoridad ministerial continuará con las indagatorias para establecer si existen más personas relacionadas con la organización.

La Fiscalía reiteró que las denuncias ciudadanas fueron fundamentales para ubicar el inmueble investigado, por lo que exhortó a la población a reportar de forma anónima actividades ilícitas.

Con este operativo, la institución señaló que se logró desarticular un punto de venta de droga que operaba de manera fija en la comunidad, además de asegurar indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

