Colectivos piden información clara sobre fosa clandestina en Concordia

Colectivos y familiares de personas desaparecidas exigieron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa información clara, veraz y oportuna tras el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.

En un comunicado en Facebook mencionaron que cada hallazgo representa una posibilidad real de que los restos de sus familiares se encuentren ahí y la falta de “información genera incertidumbre, dolor y revictimización”.

Los colectivos señalaron que de acuerdo con los artículos 1 y 20 de la Constitución Política, así como de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada la fiscalía tiene la obligación de brindar información clara, veraz y oportuna.

Por ello solicitaron que se informe el número de cuerpos localizados, el estado en el fueron encontrados, las acciones forenses y de identificación que se están realizando, así como los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas.

Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que la investigación del caso en la Concordia fue atraída por la Fiscalía General de la República, esto a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“En ese contexto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa colabora con la autoridad federal únicamente a través del Servicio Médico Forense (SEMEFO), brindando apoyo en el manejo y traslado de los cuerpos. El resto de las diligencias ministeriales y periciales, se encuentran a cargo del personal de la FGR”, se lee en el comunicado.

De igual forma, aseguraron que en caso de que se requiera, la fiscalía colaborará con las autoridades federales correspondientes.

