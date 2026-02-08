Designan a Lorena Rodríguez Rivera presidenta interina de Tequila tras detención de Diego Rivera

Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada presidenta interina del municipio de Tequila, en Jalisco, a tres días de la detención de exalcalde Diego Rivera Navarro y otros tres de funcionarios, acusados de extorsión y de vínculos con el crimen organizado.

Tras rendir protesta, la alcaldesa afirmó que en Tequila, las familias demandan “estabilidad, trabajo y resultados“, y eso, aseguró, ”es exactamente lo que les vamos a garantizar".

“El pueblo de Tequila merece respeto, gobierno honesto, cercano y con principios”, añadió, para luego refrendar la disposición del Ayuntamiento para colaborar con el gobierno de Jalisco y la Federación .

“Porque Tequila no es un cargo, es su gente, y a su gente se le sirve con honestidad, con cercanía y con determinación”, enfatizó.

En su mensaje, Rodríguez Rivera mencionó que es originaria de la sierra, que es madre y se considera una mujer de trabajo.

“Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo (...) nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”, dijo. Durante su discurso, insistió en que su administración “servirá con responsabilidad” para que “Tequila avance con estabilidad y confianza”.

Sobre la captura del exalcalde Diego Navarro Rivera, la edil señaló que los hechos “se resolverán en los tribunales” , y se dijo confiada en que se respetará el debido proceso. “Vamos a salir juntos y juntas”, dijo.

¿Quién es Lorena Rodríguez Rivera, presidenta municipal interina de Tequila?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera era regidora, y según información de su declaración patrimonial de noviembre de 2024, es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez.

Hasta este 8 de febrero, Lorena Rodríguez Rivera se desempeñaba como titular de las comisiones de Participación Ciudadana y de Salud, Higiene y Combate a las Adicciones en el Ayuntamiento de Tequila.

Tras el anuncio, usuarios en redes sociales recordaron un video del 2025 en el que la recién designada alcaldesa aparecía mientras al fondo sonaba el narcocorrido El dueño del Palenque, de los Alegres del Barranco, presuntamente dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese entonces, Rodríguez Rivera dijo a Imagen Noticias que ella únicamente asistió como invitada a un evento privado y que en la grabación no aparece cantando. “Mi único delito es que estaba ahí. No sé dónde está la apología del delito” afirmó.

La regidora de #Tequila, Lorena Rodríguez, apareció en un video durante una fiesta escuchando “El Dueño Del Palenque”, la canción más polémica de los Alegres del Barranco. ¿Cuál es su postura? Hablamos con ella. Los detalles a las 10:29 pm por @ImagenTVMex. pic.twitter.com/ykMdWoR8EI — Nacho Lozano (@nacholozano) May 14, 2025

