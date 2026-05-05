El gobernador Alejandro Armenta Mier convirtió la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en un mensaje de respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum y en una defensa de la soberanía nacional. Desde Puebla, el gobernador afirmó que México acepta cooperación internacional, pero no intervenciones ni decisiones impuestas desde otros países.

“México no es colonia, México no es protectorado y México no acepta intervenciones”, afirmó Alejandro Armenta Mier , en uno de los pasajes más duros de su discurso.

Desde Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier utilizó la conmemoración del 5 de Mayo para enlazar la derrota del ejército francés con las advertencias actuales contra cualquier presión extranjera sobre decisiones que, sostuvo, corresponden sólo al pueblo y a las instituciones mexicanas.

Alejandro Armenta Mier recordó que en 1862, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, el país enfrentó al ejército francés, una de las fuerzas militares más poderosas de su época. También sostuvo que la batalla no comenzó en el campo militar, sino con intentos previos de sectores conservadores por buscar apoyo extranjero.

Para reforzar esa idea, Alejandro Armenta Mier mencionó a José María Gutiérrez, quien en 1840 propuso sustituir la República por una monarquía; a Miguel Miramón, quien viajó a Europa en 1861 para pedir respaldo político y militar, y la comisión conservadora que en 1863 ofreció la corona de México a Maximiliano de Habsburgo en el Castillo de Miramar.

Alejandro Armenta Mier también aludió al despojo territorial que sufrió México en el siglo XIX y a proyectos que planteaban un protectorado extranjero al sur del Río Bravo. “Cuando una minoría no pudo convencer al pueblo, buscó sustituir la voluntad nacional por la extranjera”, expresó.

El gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que el 5 de Mayo no representa sólo una conmemoración militar, sino una lección sobre la defensa del país. “Aquí se defendió la República, aquí se defendió la soberanía, aquí se defendió la dignidad nacional”, dijo ante los asistentes.

Alejandro Armenta Mier citó el artículo 40 constitucional y remarcó que México tiene instituciones propias, poderes legítimos y un destino que corresponde decidir sólo a sus ciudadanos. También afirmó que el derecho internacional descansa en la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Cooperación sí, subordinación no”, sostuvo Alejandro Armenta Mier al recuperar la posición que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado frente a las presiones externas. El gobernador afirmó que Puebla respalda “absolutamente” a la mandataria porque, dijo, su postura combina apertura al diálogo internacional con una defensa firme de la soberanía nacional.

El gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que la cooperación entre países no puede convertirse en un pretexto para vulnerar a México ni para colocar decisiones internas bajo influencia extranjera. “La soberanía no se negocia, se defiende”, expresó, al presentar el mensaje de Sheinbaum como una continuidad histórica de la defensa de la República evocada durante el aniversario de la Batalla de Puebla.

Hacia el cierre, Alejandro Armenta Mier vinculó la defensa nacional con la política interna del actual gobierno. Afirmó que la soberanía también se expresa en derechos laborales, mejora salarial, combate a la pobreza y reducción de la desigualdad.

“Queremos paz, pero no sumisión; queremos cooperación, pero no imposición; queremos justicia, pero no intervención”, concluyó. “La patria no se entrega, la patria no se negocia, la patria se defiende”.

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FGR