Choque de tren contra pipa en Colón, Querétaro, provoca enorme columna de humo | VIDEO

Choque entre tren y pipa en Colón, Querétaro, provoca enorme columna de humo.

Un choque entre un tren y una pipa cargada de combustible en Colón, Querétaro, provocó una enorme columna de humo y un cierre parcial de circulación, sin reporte de personas lesionadas o fallecidas.

A través de medios digitales, se difundieron videos del fuerte accidente ocurrido la tarde de este martes, alrededor del mediodía, sobre la carretera estatal 100 a la altura del Puente de Viborillas, en el citado municipio.

En las grabaciones se aprecia una larga columna de humo que emerge del puente y se hace visible desde varios metros a lo lejos.

🛑 Un tren impactó un tractocamión cargado con combustible en la estatal 100, a la altura de Viborillas, Querétaro, provocando una fuerte explosión y el cierre total de vialidades, con severas afectaciones al tránsito en la zona.#Querétaro #Tráfico #Noticias pic.twitter.com/TSt7Pp9JMy — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 5, 2026

Posteriormente, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó que este accidente fue resultado de un “accidente ferroviario con pipa de combustible”, por el cual acudieron elementos de seguridad a atender los hechos.

Destacó que, derivado de las labores de atención, se cerró parcialmente la circulación sobre el punto del accidente, y se pidió evitar la zona.

“Informamos a la población que se mantiene cierre total de la circulación vehicular, por lo que evitamos a evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades, en tanto cuerpos de emergencia realizan las diligencias correspondientes”, escribió Protección Civil.

Informamos a la población que se mantiene cierre total de la circulación vehicular, por lo que evitamos a evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades, en tanto cuerpos de emergencia realizan las diligencias correspondientes.



En breve más información — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) May 5, 2026

Protección Civil no informó si por estos hechos hubo personas heridas o fallecidas, aunque ningún reporte extraoficial menciona tampoco personas lesionadas.

Se espera que, en las próximas horas, se brinde información actualizada sobre el avance para reabrir la circulación.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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