Identifican cuerpos de cinco mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa; hallan restos de otros cinco

Fueron identificados los cuerpos de cinco de los diez mineros reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de enero en la comunidad El Verde, en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Tras el reconocimiento oficial, dos de los cuerpos serán trasladados a Zacatecas y los otros tres a Chihuahua, Sonora y Guerrero, informó la Fiscalía General de la República (FGR), sin precisar las identidades.

En la fosa clandestina ubicada en la zona serrana de El Verde también fueron localizados otros cinco cuerpos “en los que se trabaja en su identificación”.

Más temprano este 9 de febrero, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua, con previa autorización de familiares, identificó a Jesús Antonio de la O Valdez como uno de los diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp presuntamente secuestrados el 23 de enero por un comando armado en un campamento de la empresa en Pánuco, Concordia.

Al mismo tiempo, el sector minero nacional identificó a otros tres trabajadores a través de un posicionamiento conjunto. Se trata de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios del estado de Zacatecas, y José Manuel Castañeda Hernández, de Guerrero.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, dice el comunicado de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Por separado, familiares confirmaron al medio La Pared el hallazgo sin vida de José Antonio Jiménez Nevárez, oriundo de Sonora, mientras permanecen desaparecidos los trabajadores Javier Guillermo Vargas Vallez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Saúl Hernández Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que hay cuatro personas detenidas por su presunta relación con el caso, y que sus declaraciones habrían permitido localizar los cuerpos de los mineros.

A finales de enero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una investigación por la desaparición de los mineros, que fue atraída por la FGR tras el hallazgo de cuerpos y restos humanos en la fosa clandestina encontrada en inmediaciones de la localidad de El Verde, y luego de que Sheinbaum ordenó reforzar el operativo de búsqueda con el despliegue de mil 190 efectivos federales y ministeriales al sur de Sinaloa.

