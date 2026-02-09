Libia Dennise entrega ambulancias y certificaciones de Calidad y de Sala de Lactancia.

En Guanajuato somos líderes en Salud, así lo dijo la Gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al entregar ambulancias y certificaciones de Sala de Lactancia y de Calidad.

“Eventos como éste, renuevan nuestra convicción de que este Gobierno tiene que estar siempre del lado de la Gente. Esta entrega, no solamente de este equipamiento, sino también, de los reconocimientos que se otorgan a nivel nacional a nuestro Sistema Estatal de Salud. Es algo histórico que nos compromete cada vez más”, expresó la Gobernadora.

Este día, la Mandataria Estatal entregó 17 ambulancias de urgencias básicas equipadas al Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), con una inversión de 32 millones de pesos, lo que fortalece de manera directa la red de traslados, reduce tiempos de respuesta y amplía la capacidad de atención en momentos críticos.

Estas ambulancias cuentan con equipamiento especializado, lo que permite brindar atención segura y digna desde el primer contacto con el paciente. En la actualidad SUEG se conforma de una ambulancia aérea, 87 ambulancias terrestres, 1 autotanque, 1 camión de rescate, 18 vehículos de primera respuesta y 385 colaboradores entre paramédicos, médicos, supervisores, psicólogos y personal administrativo.

“Guanajuato ha construido, a lo largo de los últimos años, uno de los sistemas de salud estatales más sólidos y reconocidos del país”, destacó la Gobernadora, quien, además, dijo que pondrá a disposición del SUEG el helicóptero que estaba asignado para su uso.

De manera complementaria, se entregaron 24 certificaciones a salas de lactancia, lo que consolida a Guanajuato como referente nacional en la protección de la maternidad y la primera infancia. Actualmente el estado cuenta con un registro de 116 Salas de Lactancia y este día se llevó a cabo la entrega de 24 distintivos de Salas de Lactancia Certificadas.

Hoy también se reconoció el trabajo en materia de calidad con la entrega del Premio Nacional de Calidad en Salud y del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2025. Entre 2020 y 2025, Guanajuato ha obtenido 12 reconocimientos nacionales, posicionándose como líder en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.

La Gobernadora Libia Dennise, entregó los certificados a la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud de Santiago de Cuenda, en Santa Cruz de Juventino Rosas; al personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública; y de la Dirección de Acreditación de la Secretaría de Salud del Estado.

Este modelo evalúa aspectos clave como liderazgo, planeación, mejora de procesos, desarrollo del personal, responsabilidad pública y resultados de valor.

En este evento estuvo presente Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal; Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León; Gabriel Cortés Alcalá, Secretario de Salud; Eduardo Romero Hicks, Director del USEG; y Alfonso Delgado, Director del Hospital General de León.

Previamente la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en compañía del Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona; recorrió las nuevas instalaciones de la Sede del Registro Público de la Propiedad y Comercio en León.

La apertura de esta nueva sede permite fortalecer los servicios registrales del Estado de Guanajuato y mejorar la atención a la ciudadanía.

Por su parte el Presidente del Colegio de Notarios de León, Jesús Luis Vega Castillo, y el titular de la Notaría Pública No. 24, Iván Omar Plascencia, coincidieron en mencionar que la apertura de estas nuevas instalaciones responde a solicitudes ciudadanas y del gremio notarial respecto a que la ubicación anterior representaba dificultades, relacionadas principalmente al acceso, la distancia y la poca funcionalidad de las mismas.

“Ahora por fin, se cuenta con instalaciones modernas, funcionales para brindar un mejor servicio a los usuarios. Estamos muy contentos, felicitamos a la Gobernadora y al Secretario de Gobierno porque nos escucharon, la ciudad de León merecía tener este tipo de instalaciones, que son muy dignas”, agregaron.

Estas nuevas oficinas, que son más accesibles, funcionales, amplias y modernas. Se ubican en bulevar Mariano Escobedo #2717-B, Colonia La Martinica, que es una zona más céntrica, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio público y facilitar los trámites a las y los usuarios.

