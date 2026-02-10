Gobernadora de Morelos realizará gira regional para presentar su primer informe

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentará su Primer Informe de Gobierno mediante una gira por distintas regiones del estado, en lugar de un solo acto protocolario centralizado.

La mandataria estatal informó que recorrerá siete zonas del territorio morelense para exponer directamente a la ciudadanía los resultados obtenidos durante su primer año de administración.

De acuerdo con el anuncio oficial, el objetivo del formato itinerante es informar de manera directa a la población sobre las acciones realizadas por su gobierno, así como mantener cercanía con comunidades y autoridades municipales. En cada sede se prevé la realización de actos públicos donde se darán a conocer avances y programas implementados en las distintas regiones.

La administración estatal explicó que durante los encuentros se presentarán resultados en rubros como seguridad pública, infraestructura social, programas de apoyo social y fortalecimiento institucional.

Asimismo, se destacará el trabajo coordinado entre dependencias del gabinete estatal para atender problemáticas locales y mejorar las condiciones de vida de la población.

González Saravia, primera mujer en ocupar la gubernatura de Morelos, señaló que su gestión se ha basado en principios de honestidad administrativa, disciplina institucional y cercanía con la ciudadanía.

El informe, indicó, busca ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, llevando la información directamente a la población en lugar de limitarse a un consideredo acto ante autoridades.

¿A qué hora y en donde serán las presentaciones?

Las presentaciones del informe se realizarán del 12 al 15 de febrero en distintos municipios:

12 de febrero: Yecapixtla a las 10:00 HRS

12 de febrero: Jojutla a las 15:00 hrs

13 de febrero: Tepoztlán a las 10:00 HRS

13 de febrero: Cuautla a las 15:00 hrs

14 de febrero: Puente de Ixtla a las 10:00 HRS

14 de febrero: Jantetelco a las 15:00 hrs

15 de febrero: evento de cierre en Cuernavaca a las 10:00 HRS

Acompáñame a conocer cómo, juntas y juntos, estamos transformando Morelos en nuestro Primer Informe de Gobierno.



Los compartiremos en cada región del estado, porque gobernar es rendir cuentas con honestidad, cercanía y compromiso.

En cada municipio se prevé detallar acciones y obras correspondientes a la región, así como programas sociales aplicados en comunidades específicas. Con esta estrategia, el gobierno estatal busca que la población conozca de manera directa los resultados del primer año de la actual administración.

El informe constituye el primer balance formal de la gestión estatal y forma parte de las obligaciones de rendición de cuentas establecidas para los gobiernos estatales, mediante las cuales se comunica a la ciudadanía el estado que guarda la administración pública y las políticas implementadas durante el periodo anual.

