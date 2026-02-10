Liberan a conductora que atropelló a una mujer en Monterrey

La tarde de este lunes se registró un trágico incidente en Monterrey, pues una mujer que caminaba en aparente estado desorientado se dirigió directamente hacia los automóviles que se encontraban en circulación sobre la avenida Paseo de los Leones.

En redes sociales circulan videos en los que se puede observar a una mujer que caminaba aparentemente desorientada y descalza por la avenida Paseo de los Leones de Monterrey, Nuevo León.

Posteriormente la mujer; que fue identificada como Hortensia Guardado Sánchez, de 25 años de edad, se avalanzó sobre un auto blanco que circulaba en la avenida de la colonia Cumbres.

De acuerdo con las autoridades, la Policía habría recibido una llamada, por lo que un elemento se encontraba acompañando a la distancia a la mujer y solicitando a los automovilistas que disminuyeran la velocidad.

Luego de lanzarse sobre un automóvil blanco que no alcanzó a frenar, Hortensia salió proyectada algunos metros y posteriormente se impactó sobre el asfalto, lo que le provocó diversas lesiones graves.

¿Quién es la mujer atropellada en Monterrey? ı Foto: Captura de pantalla

Liberan a conductora que atropelló a Hortensia

Este trágico suceso causó conmoción tanto en las personas que presenciaron el incidente como en los usuarios de redes sociales, quienes se preguntaban qué había pasado con la persona que conducía el automóvil implicado.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informa que los padres de Hortensia llegaron al lugar de los hechos instantes después, y estos informaron que la joven padece transtornos de la personalidad.

De acuerdo con la información que se conoce, momentos antes de que se registrara este trágico suceso, Guardado Sánchez habría abandonado el vehículo familiar, por lo que sus padres pidieron apoyo a los elementos de seguridad.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey ı Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey

La conductora, identificada como Karla de 46 años de edad, fue puesta en libertad luego de permanecer casi 24 horas en el Ministerio Público de Tránsito minicipal, ubicado en la avenida Abrahan Lincoln.

En las publicaciones de redes sociales sobre este incidente los usuarios pedían la liberació de Karla, pues apuntan que este hecho no fue propiciado por la conductora, sino por la joven que se dirigió directamente hacia la avenida.

Pese a que la conductora ya fue puesta en libertad tras reaizar el pago de una fianza, la carpeta de investigación continúa siendo integrada, por lo que la investigación para determinar responsabilidades también continúa.

