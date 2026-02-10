Yucatán y Alemania exploran áreas de cooperación en desarrollo económico y sustentable.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo una reunión con el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, en la que presentó el panorama económico e industrial del estado, así como los proyectos estratégicos de su administración.

Como parte de este encuentro, servidoras y servidores públicos estatales expusieron los proyectos que integran el Renacimiento Maya, con énfasis en iniciativas en materia energética, acciones para el cuidado del agua y la incorporación de tecnologías de saneamiento, con el objetivo de impulsar un desarrollo sustentable que fortalezca la competitividad de Yucatán.

Desde el Salón de los Retratos, el Gobernador destacó que Alemania es referente en industria, innovación y desarrollo sustentable, y que este acercamiento abre oportunidades de cooperación económica, intercambio tecnológico y fortalecimiento institucional.

“Yucatán vive un momento de transformación con estabilidad social, seguridad y una ubicación estratégica que lo hacen atractivo para la inversión. La relación con Alemania ya cuenta con antecedentes concretos, como vínculos comerciales e institucionales; además, destaca la exportación de productos como la miel, que refleja la calidad y el potencial de la producción local”, manifestó.

Acompañado por su esposa, la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, el Gobernador dio a conocer proyectos clave como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren de Carga y los Polos del Bienestar, que buscan consolidar al estado como un punto logístico de primer nivel.

El Gobernador añadió que la política económica con sentido social busca que el crecimiento se traduzca en bienestar y empleo para las familias yucatecas, a la par de avanzar en infraestructura energética, impulsar el manejo responsable del agua y fortalecer el desarrollo industrial sustentable.

Díaz Mena agradeció al embajador von Goetze y a la delegación alemana por su disposición al diálogo, así como a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo a la proyección internacional de los estados.

“El Renacimiento Maya busca abrir espacios de diálogo que fortalezcan la amistad entre pueblos hermanos, con una visión compartida de futuro. Se trata de construir relaciones basadas en respeto, cooperación y confianza mutua, donde la identidad y la historia de Yucatán se proyecten hacia el mundo como un puente de entendimiento y desarrollo”, concluyó.

En su intervención, el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, expresó que es un honor visitar por segunda vez la entidad y se mostró impresionado con la presentación sobre el panorama económico e industrial, la cual abre oportunidades para consolidar un trabajo coordinado entre Alemania y Yucatán.

Recibimos en Palacio de Gobierno al embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, con quien compartimos las iniciativas del #RenacimientoMaya en energía, cuidado del agua y desarrollo sustentable. pic.twitter.com/SHSOGd8JGF — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) February 10, 2026

“Los vínculos bilaterales ofrecen un gran potencial para crecer, especialmente en sectores como la energía renovable, donde Yucatán cuenta con condiciones ideales”, reconoció el embajador von Goetze.

En presencia de su esposa, la señora Sonja von Goetze, el embajador señaló que el futuro energético de Yucatán pasa por la transición hacia fuentes renovables y resaltó que el estado cuenta con condiciones ideales para este tipo de proyectos, gracias a su clima y altas temperaturas, lo que ha despertado un creciente interés de empresas alemanas en invertir en energías limpias y sustentables en la región.

Por su parte, el director general de Asuntos Internacionales, Emmanuel Cortés González, indicó que esta es la segunda visita oficial en la actual administración, lo que refleja la importancia de fortalecer la relación entre México y Alemania.

Cortés González agregó que la visita del embajador alemán permite conocer de primera mano el Renacimiento Maya que impulsa Yucatán y definir rutas concretas de cooperación, así como la posibilidad de consolidar proyectos conjuntos en innovación, desarrollo sustentable y fortalecimiento institucional, en beneficio del estado y de la relación bilateral.

En este encuentro estuvieron presentes el cónsul honorario de Alemania en Mérida, Wolfgang Kresse González; la encargada de Prensa de la Embajada de Alemania en México, Sandra González; la secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), Neyra Silva Rosado; el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Roger Góngora García; y el director general de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner.

JVR