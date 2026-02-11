Entregan Mara Lezama e INFONAVIT 80 viviendas en Cancún como parte de la meta de 62 mil casas en Quintana Roo

La Gobernadora Mara Lezama con beneficiarios de vivienda en la entidad.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, encabezaron la entrega de llaves a 80 familias que se inscribieron al programa Viviendas para el Bienestar destinado a derechohabientes que menos ganan.

“Estamos entregando llaves, pero en realidad estamos haciendo justicia social, consolidando sueños de años, de personas que esperaron y hoy ya tienen su casa”, expresó la Gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Asimismo, Mara Lezama Espinosa destacó la importancia de liberar créditos que llegaron a ser impagables por fórmulas que, desde un escritorio, aplicaron gobiernos neoliberales, con decisiones basados en el egoísmo, pero que con este gobierno de la cuarta transformación se acaba.

En el fraccionamiento INFONAVIT Paraíso Maya, de Cancún, las primeras en recibir sus llaves fueron Silvia Elena Matú Arana y Sonia Patricia Velázquez de la Cruz. En este fraccionamiento se construyen 5 mil viviendas.

Romero Oropeza, director general del INFONAVIT, explicó que con el respaldo de la gobernadora Mara Lezama y las y los presidentes municipales ya iniciaron obra en 12 conjuntos por más de 30 mil viviendas en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún.

Recordó que la meta para el INFONAVIT en Quintana Roo creció a 62 mil viviendas, lo que significa una inversión de más de 37 mil millones de pesos en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El director del Instituto afirmó que gracias a la Presidenta se están simplificando los requisitos para los créditos, lo que permite que más jóvenes estén adquiriendo su vivienda.

Durante el evento también se entregaron cancelaciones de créditos que se han pagado por años y que eran ya impagables. Casos de derechohabientes que habían recibido 87 mil pesos de préstamo; a lo largo de los años creció a 467 mil y al año pasado ya había llegado un millón de pesos.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, expresó que con esta entrega de vivienda comienza algo mucho más grande, pues va a formarse una comunidad que compartirá calles, espacios, el centro de desarrollo comunitario, las escuelas, etc., por lo que exhortó a crecer unidos, cuidando el entorno y fortaleciendo el tejido social.

También atestiguó esta entrega de llaves la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

