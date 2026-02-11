Muere niño por sarampión en Durango

BRIGADISTAS de Salud de Durango, al recorrer ayer casa por casa.

Se confirmó el primer fallecimiento por sarampión en Durango

LA SECRETARÍA de Salud de Durango confirmó el primer fallecimiento por sarampión en lo que va del año. Se trata de un niño de ocho años, perteneciente a una familia de jornaleros agrícolas originaria del municipio de Mezquital.

El titular de la Secretaría de Salud, Moisés Nájera, dijo que el menor había regresado de Sinaloa, donde se contagió, y llegó en estado crítico con comorbilidades, por lo que falleció luego de pasar cinco días de fiebre y deterioro.

“Al regresar presenta cinco días fiebre en el Hospital Integral y de ahí lo refieren al Hospital Materno Infantil, donde desgraciadamente llega en un estado muy avanzado y grave”, dijo.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse, ya que es un mecanismo preventivo para evitar contagio.

Nájera Torres enfatizó que este caso evidencia la necesidad de fortalecer la vacunación, especialmente entre familias jornaleras, consideradas población de alta movilidad.

La Secretaría de Salud federal ha notificado sobre más de dos mil casos confirmados y 27 defunciones asociadas en lo que va del año. Los estados más afectados son Jalisco, con mil 183 casos en 2026, seguido de Chiapas, con 232; Sinaloa, con 115, y la Ciudad de México, con 112, de acuerdo con los datos oficiales.