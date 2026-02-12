Con más de 25 mil asistentes en el Estadio ‘Teodoro Mariscal’, inicia el Carnaval de Mazatlán 2026, ‘Arriba la Tambora’

En un escenario que evocó la tradicional música sinaloense, el ritmo y el baile, Su Majestad Javier I fue coronado la noche de este jueves como Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, durante el primer día de la máxima fiesta porteña que reunió a más de 25 mil asistentes en el Estadio “Teodoro Mariscal”.
La Reina del Carnaval, Anahí I, entregó los atributos reales al nuevo soberano de la alegría, quien estuvo acompañado del Príncipe Real Guillermo, el Marqués Víctor y el Duque Romeo, para luego iluminarse la noche con los fuegos artificiales.
La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, y la Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, participaron en el arranque de esta tradicional celebración mazatleca, que congregará a miles de locales y turistas del jueves 12 al martes 17 de febrero.
Yucatán, ejemplo con las Redes Integradas de Servicio de Salud, afirma Joaquín Díaz Mena
En el marco del evento, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, rindió homenaje a Daniel Osuna por sus 25 años de trayectoria como Rey de la Alegría.
Asimismo, el Ballet Folclórico del instituto presentó el espectáculo con los cuadros “Mi Diana”, “Manicero”, “Pachuca”, “Cinco de chicles”, “Estereofónica” y “Pato asado”, bajo la coordinación general de Zoila Fernández y con coreografías de Esaul Delgadillo, Pablo Navarrete y Javier Arcadia.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL