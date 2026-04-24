Maru Campos instruye la creación de una unidad especial para investigar la muerte de agentes de EU.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, instruyó la conformación de una unidad especial para investigar la muerte de dos agentes de Estados Unidos y el desmantelamiento del narcolaboratorio más grande del que se tenga registro en México.

En un mensaje, la mandataria estatal señaló que la decisión de crear dicha unidad ocurrió después de la reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril”, indicó Maru Campos.

La mandataria estatal detalló que la unidad especial realizará la integración de las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio, ocurrido en El Parral, en el municipio de Morelos, y de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas.

“La decisión de crear esta unidad es en función son de la importancia que ha adquirido el caso en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar de recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos”, señaló Maru Campos.

Además, dio a conocer que este esfuerzo va a estar liderado por una mujer. Anunció que Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, será quien dirija esta unidad especializada.

“La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva ha tenido extraordinarios resultados en la persecución o la persecución de la justicia para las mujeres en el estado de Chuquisaca. Estoy convencida de que su trayectoria garantizará objetividad y total profesionalismo en el esclarecimiento de los hechos”, afirmó la mandataria estatal.

Durante las investigaciones, dijo, su administración no hará ningún pronunciamiento.

Por último, reafirmó su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y evitar que las drogas lleguen a las calles de Chihuahua.

“Vamos a seguir trabajando con toda la decisión para enfrentar la amenaza del crimen organizado. y evitar que las drogas contaminen las calles de nuestras naciones”, concluyó tras una conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR