Fiscalía de Morelos investiga asesinato del director de Cultura de Yautepec

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos inició las investigaciones por el asesinato de Héctor Meza Maldonado, quien se desempeñaba como director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec y fue atacado a balazos la noche del miércoles 11 de febrero de 2026.

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión ocurrió sobre el par vial de la carretera Oaxtepec-Cocoyoc, a la altura de la colonia Lucio Moreno. El funcionario caminaba por la zona cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en varias ocasiones y posteriormente huyeron.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones. Paramédicos acudieron al lugar, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de seguridad pública acordonaron el área para preservar la escena del crimen.

Peritos y agentes de investigación criminal de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias de campo. La autoridad ministerial informó que se abrió la carpeta de investigación correspondiente y que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y ubicar a los responsables. Hasta el momento no hay personas detenidas ni se ha determinado el móvil del ataque.

Por su parte, el diputado federal Agustín Alonso solicitó que el caso se investigue de manera pronta y transparente, mientras que la diputada local Melisa Montes de Oca expresó condolencias a la familia del funcionario y pidió acelerar las indagatorias.

Autoridades municipales lamentaron la muerte del servidor público, quien participaba en la organización y promoción de actividades culturales en Yautepec.

En tanto, la Fiscalía estatal continúa con la integración de la carpeta, recabando testimonios y evidencia pericial para establecer la mecánica del ataque y la identidad de los agresores.

