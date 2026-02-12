Gremio minero, en luto y convoca a una marcha

CONVOCATORIA para participar en la marcha el próximo sábado.

LA ASOCIACIÓN de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México se declaró en luto y convocó a una marcha de carácter nacional, en memoria de los cinco mineros localizados sin vida en Sinaloa y por los otros cinco que continúan desaparecidos.

Hasta ayer, asociados de cinco entidades del país habían respondido al llamado: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Sonora y Zacatecas.

La marcha se realizará el próximo sábado a las 11:00 horas, partiendo de puntos emblemáticos de dichas entidades.

Los convocantes pidieron a los asistentes portar camisas blancas y cascos, en memoria de los mineros que fueron localizados sin vida.

En un pronunciamiento, la asociación aseguró que “el sector minero está de luto. Los mineros merecen volver a casa”, y pidió que el crimen no quede impune y que se refuercen las condiciones de seguridad en las regiones donde se desarrolla esta actividad.

“Todos los que nos hemos adentrado en las entrañas de la tierra sabemos el valor que se necesita para ello, nos cuidamos entre todos y estamos orgullosos de nuestra honorable labor. La inseguridad en nuestro país nos ha dañado desde hace tiempo y no podemos permitir que lo acontecido en Concordia vuelva a ocurrir”, señalaron.

También pidieron que, ante los “terribles hechos”, las instituciones de Gobierno deben brindar la protección para que los mineros puedan seguir con su profesión sin temor de perder la vida en cualquier momento.