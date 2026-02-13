Detonan 1,400% en cuatro años las desapariciones en Concordia

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Sur, en Sinaloa

Del 2022 al 2025, los casos de personas desaparecidas en el municipio de Concordia, Sinaloa, tuvieron un explosivo incremento de mil 400 por ciento, ya que pasaron de registrar un solo caso a 15.

De acuerdo con los casos consignados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el aumento de personas desaparecidas detonó a partir del año antepasado, pues en el año 2022 se reportó un caso y para el año siguiente la cifra se mantuvo igual.

Sin embargo, en el 2024 el aumento fue considerable, al reportarse 12, lo que representa un incremento de mil 100 por ciento respecto al 2023.

El Dato: EL CONGRESO de Sinaloa aprobó ayer una ley contra la extorsión, que permitirá sancionar con más rigor este delito, el cual se castigará con hasta 25 años de cárcel.

En el 2025 se alcanzó el punto máximo de desaparecidos en los últimos 17 años, al registrarse 15; sin embargo, el 2026 será probablemente el año con más casos, pues tan sólo en enero ya se reportaron 10 casos, con la desaparición de los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.

En el 2025, de acuerdo con las cifras del RNPDNO, el 93.3 por ciento de los desaparecidos en Concordia fueron hombres con 14 casos, mientras que entre las mujeres se observó uno, lo que representó el 6.7 por ciento del total.

De los 15 desaparecidos en el 2025, cinco casos se reportaron en el mes de diciembre, tres fueron en abril, mientras que en marzo, junio y octubre se registraron dos, y en septiembre uno más.

Asimismo, las personas de entre 30 y 34 años fueron las que tuvieron mayores casos de desaparecidos, con tres, de los cuales dos son hombres y una mujer.

72 personas han desaparecido en Concordia en 17 años

LOS MINEROS. El caso más reciente de desaparecidos en Concordia es el de un secuestro múltiple de 10 trabajadores de la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp. que fueron víctimas de sujetos armados mientras se hospedaban en la zona serrana del municipio.

De acuerdo con familiares de los desaparecidos, un comando ingresó al fraccionamiento La Clementina y se los llevó por la fuerza desde el pasado viernes 23 de enero alrededor de las 6 de la mañana.

Según los familiares, los trabajadores viajaron a Concordia por razones laborales vinculadas al Proyecto Pánuco, que desarrolla Vizsla Silver en la región.

Fue hasta el 6 de febrero pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, derivado de las investigaciones relacionadas con la desaparición de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense, se localizó una fosa clandestina en la comunidad El Verde, en Concordia, con restos humanos de 10 personas.

Tres días después, el lunes 9, la propia FGR informó que fueron identificados cinco cuerpos del grupo de 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia y ya trabaja para reconocer los otros cadáveres localizados en la fosa clandestina.

MÁS FOSAS. El caso de los mineros no es el único, ya que en días pasados fueron hallados más restos humanos en cuatro nuevas fosas clandestinas descubiertas en un predio cercano a donde fueron encontrados los cuerpos de los trabajadores de la firma minera Vizsla Silver Corp.

El nuevo hallazgo ocurrió en la comunidad de El Verde, cerca de la presa Tecolote, donde fueron localizados los restos de cuatro personas.

Tras dar con la nueva fosa, las autoridades estatales mantienen el resguardo de la zona para procesar todos los puntos de inhumación detectados, donde se presume podría haber más restos humanos.

Estos hechos han generado que miembros de colectivos de personas desaparecidas de Sonora y Durango se trasladen al lugar en Sinaloa para buscar indicios de sus seres queridos.

El secretario de Gobierno de Durango, Héctor Vela, confirmó que las integrantes del colectivo Buscando Emilios viajaron acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Durango y su propio comisionado.

Hasta el momento, no hay confirmación alguna de que los restos localizados correspondan a personas originarias de Durango. Sin embargo, las investigaciones y los trabajos de peritaje continúan.

Fenómeno creciente ı Foto: Especial

Vizsla dice que mineros no han sido localizados

› Por Alan Gallegos

LA MINERA canadiense Vizsla Silver ratificó que cinco de sus trabajadores siguen desaparecidos, lo cual, dijo, genera incertidumbre y dificultades para sus familias, sus empleados y la comunidad.

Sin embargo, mencionó que sigue centrada en apoyar a las familias afectadas y mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes mientras continúan los esfuerzos de búsqueda, a la vez que aseguró que mantiene una política de cero tolerancia a la extorsión.

En un comunicado, la empresa minera refirió que está en contacto directo con las familias afectadas y les proporciona asistencia práctica y financiera, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados.

Agregó que apoya a sus equipos en México y Canadá, brindándoles acceso a terapia de duelo y horarios de trabajo flexibles.

Asimismo, mencionó que la seguridad de los empleados y contratistas de Vizsla Silver sigue siendo una prioridad absoluta y, desde su creación, la empresa ha realizado importantes inversiones en seguridad y gestión de riesgos, con una supervisión activa de la dirección.

La compañía informó que trabaja con asesores de seguridad experimentados y de reconocimiento internacional, y evalúa continuamente las condiciones en todas sus áreas operativas. Sus decisiones se basan en la monitorización e inteligencia continuas, y la empresa actúa con la máxima cautela según la información disponible en cada momento.

Apuntó que, dada la gravedad de la situación, se abstendrá de rumores o especulaciones infundadas y mantiene una política de tolerancia cero ante el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética.

Mencionó que las obras del proyecto Pánuco continúan mientras las operaciones del sitio permanecen suspendidas y por el momento únicamente se están llevando a cabo tareas de forma remota.