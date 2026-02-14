Más de 33 mil asisten a segundo día del Carnaval de Mazatlán 2026

Miles de asistentes disfrutan del ambiente festivo en el área de Olas Altas durante el segundo día del Carnaval.

La celebración del segundo día del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, reunió hasta la madrugada de este sábado a más de 33 mil asistentes, entre locales y turistas, en las zonas de Olas Altas, avenida Del Mar (a la altura de las letras de Mazatlán) y el Estadio “Teodoro Mariscal”, abarrotando las áreas festivas para disfrutar de la música, el ambiente y las actividades programadas.

El Estadio “Teodoro Mariscal” lució un lleno total con más de 16 mil personas para la Coronación de la Reina de los Juegos Florales. ı Foto: Gobierno Mazatlán

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Estadio “Teodoro Mariscal” registró más de 16 mil asistentes en la Coronación de la Reina de los Juegos Florales y el espectáculo musical que rindió homenaje al músico sinaloense Germán Lizárraga, por sus 75 años de trayectoria artística.

Turistas y locales se reúnen en las letras de Mazatlán, sobre la avenida Del Mar, para celebrar "Arriba la Tambora". ı Foto: Gobierno Mazatlán

El área de Olas Altas concentró 12 mil personas que participaron en los festejos y recorrieron los espacios habilitados para el evento. Mientras que la avenida Del Mar, específicamente a la altura de las letras representativas del puerto, reportó una asistencia cercana a las 5 mil personas, quienes se congregaron para disfrutar del ambiente carnavalero.

Operativos de seguridad supervisan la afluencia multitudinaria en las principales zonas carnestolendas del puerto. ı Foto: Gobierno Mazatlán

Las autoridades municipales mantuvieron operativos de vigilancia y prevención durante la jornada, logrando hasta el momento un desarrollo ordenado de las actividades dentro de una de las celebraciones más emblemáticas del puerto.

