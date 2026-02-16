Chihuahua reporta cifra más baja de delitos de alto impacto en 9 años, destaca Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se destacó que el estado registró la cifra más baja de delitos de alto impacto de los últimos 9 años.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) dio a conocer los datos estadísticos y reconoció que estos resultados, son producto del trabajo realizado en coordinación, por las corporaciones de los distintos niveles de Gobierno.

La mandataria informó que la presencia de representantes de la iniciativa privada en la Mesa de Seguridad, será una vez al mes, para que conozcan los resultados de la estrategia que se desarrolla en la entidad.

Durante el encuentro el Ficosec informó que en 2025 se registró una disminución del 15 por ciento en delitos de alto impacto, es decir, la entidad se encuentra en su mejor situación en los últimos nueve años.

El coordinador de la Mesa de Seguridad de Juárez, Rogelio González Alcocer, dijo que cuando la ciudadanía asume su rol de corresponsabilidad y las autoridades se coordinan de manera más efectiva, es posible revertir los escenarios más adversos.

“Nuestra baja en el ranking mundial y los mínimos históricos no son un accidente, son consecuencia de tener una Mesa de Seguridad que exige, propone y sobre todo, da continuidad a lo que sí funciona”, expresó.

Este lunes nos reunimos en la Mesa Estatal de Seguridad para dar seguimiento puntual a la estrategia que impulsamos en Chihuahua, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y con la participación de FICOSEC.



— Maru Campos (@MaruCampos_G) February 16, 2026

Juárez vive el mejor momento, lo que ha derivado en una mayor atracción de empresas e inversiones, en tanto que Chihuahua capital, registró la menor incidencia delictiva de la última década.

En la sesión, los empresarios se comprometieron a ampliar la red de telefonía en la carretera Chihuahua-Parral, para coadyuvar con las autoridades en la seguridad de los viajeros. A este encuentro asistió el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

Estuvieron presentes el director estatal de Ficosec, Arturo Luján; el coordinador de la Mesa de Seguridad de Cuauhtémoc, Mauricio Robles; la directora de Coparmex en Nuevo Casas Grandes, Lyzeth Cassini y el coordinador del Observatorio Ciudadano de Ficosec, Alonso Domínguez.

Además de los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Felipe González y David López, respectivamente.

También acudieron Ramón Badillo, delegado de la Fiscalía General de la República; Alejandro Rivas, coordinador estatal de la Guardia Nacional y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

JVR