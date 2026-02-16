Gastan en Colima 13 veces en promoción lo erogado en búsquedas

Vigilia por las personas no localizadas en Colima el 30 de agosto de 2025 en la Plaza de los desaparecidos.

En 2025, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, gastó 26 millones 129 mil 109 pesos para promocionar su imagen en el estado, mientras que a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima solamente le asignó 2 millones de pesos, lo que significa una diferencia de mil 206 por ciento.

De acuerdo con documentos de la plataforma de transparencia, la mandataria gastó en promocionar su imagen en diferentes servicios de publicidad, como impresión de viniles, lonas, renta de espacios publicitarios en camiones, así como en servicios de creación y diseño de diversas campañas publicitarias en plataformas como Google y YouTube.

A través de la Coordinación de Comunicación Social del Estado se entregaron diversos contratos, con montos que van desde 16 mil 250 hasta cuatro millones de pesos a cerca de 40 empresas.

El Dato: Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios en tasa por cada 100 mil habitantes (74.04). Además, es considerado un “foco rojo” en violencia contra las mujeres.

Uno de ellos es el contrato CGCS-PF/045/1T/2025, por medio del cual la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Colima, mediante adjudicación directa, otorgó un contrato a la empresa Publicenter por la prestación de servicios de publicidad en impresión de viniles, lonas, display, así como la renta de espacios publicitarios en camiones urbanos y suburbanos de la empresa, hasta por un monto máximo de cuatro millones de pesos.

En otro contrato otorgado a la empresa If Solutions, se entregaron millones para la contratación de servicios de creación, diseño, y pauta de diversas campañas publicitarias a realizarse en plataformas como Google y YouTube.

El gobierno de Colima pagó tres millones de pesos a la compañía If Solutions, la cual se dedica a la creación, diseño, programación e implementación de programas de lealtad de publicidad vía aplicaciones para dispositivos web y publicidad digital, entre otros.

10 desaparecidos en enero, reportan colectivos

En contraste con lo anterior, durante 2025 la gobernadora decidió asignar únicamente dos millones de pesos al presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima.

La entidad enfrenta actualmente una crisis de seguridad, con altos niveles de desaparición de personas, lo que ha movilizado a colectivos de búsqueda conformados por familiares de víctimas.

Esta problemática está asociada a la alta incidencia delictiva generalizada en la entidad, en la que desde el 2022, primer año completo del gobierno de la morenista Vizcaíno Silva, habían desaparecido 216 personas hasta diciembre de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), y, aunque familiares de víctimas han mencionado que tan sólo en el mes de enero de este año se reportaron más de 10 desapariciones, dicha plataforma señala que en Colima únicamente se ha reportado un caso de desaparecidos este año.

Uno de los promocionales de la gobernadora por su 4.0 Informe. ı Foto: Especial

Recientemente, familiares de personas desaparecidas realizaron una protesta para exigir la localización de sus seres queridos y acusaron omisiones de las autoridades para buscar a sus familiares.

En una de las manifestaciones, que tuvo lugar el pasado 26 de enero, un grupo de personas realizó un bloqueo en la autopista Tecomán-Manzanillo, a la altura del municipio de Tecomán.

Tras algunas horas, la manifestación, que incluyó el bloqueo de uno de los carriles de la referida vialidad, concluyó tras la llegada de funcionarios estatales y el compromiso de revisar de manera puntual cada uno de los casos.

La protesta fue encabezada por Rocío Hernández, madre de Omar Eliseo Rosales Hernández, desaparecido el pasado 14 de enero. La madre precisó que su hijo fue visto por última vez, afuera del patio de la empresa Moregar, en el puerto de Manzanillo, y desde entonces no se ha tenido información oficial sobre su paradero.

En la protesta también participaron familiares de los jóvenes Ernesto Salcedo Vargas y Samael Salcedo Vargas, quienes se sumaron a la exigencia de resultados y a la petición de una búsqueda efectiva.

En entrevista con medios, la madre de Omar Eliseo informó que su hijo desapareció en Manzanillo, Colima, cuando se encontraba esperando maniobras de carga y acudió a un cajero automático en la zona de Torre Puerto; su tractocamión quedó estacionado y sólo se llevaron al conductor de éste.

Rocío señaló que al menos nueve operadores han desaparecido en condiciones similares en el puerto: los conductores bajan de las unidades y ya no regresan, mientras los camiones permanecen en el sitio. Aseguró que la Fiscalía de Colima no ha solicitado videos de cámaras de seguridad de bancos ni ha rastreado el teléfono de su hijo, argumentando que no cuenta con los medios técnicos para hacerlo.

El pasado 13 de febrero, Rocío Hernández confirmó que su hijo fue localizado sin vida. A través de sus redes sociales, agradeció la solidaridad recibida. “Gracias a tod@s los que me apoyaron a levantar la voz, gracias por ayudarme a compartir la ficha de búsqueda de mi hijo”, escribió.

A quienes le arrebataron la vida de su hijo les reprochó haber destruido a una familia y les recordó que Omar tenía un hogar donde era amado y motivo de orgullo. “Dejaron una familia destrozada, en mi hogar siempre habrá un lugar vacío”, expresó.