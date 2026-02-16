Gobernador de Jalisco y Volaris regalarán 6 viajes Guadalajara - NY a quienes tramiten tarjeta Al Estilo Jalisco

Puedes ganar un viaje a Nueva York si tramitas tu tarjeta Al Estilo Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que él, junto con la aerolínea Volaris, regalarán vuelos redondos Guadalajara - Nueva York a seis personas que tramiten su tarjeta Al Estilo Jalisco, con el objetivo de demostrar que este es un beneficio aceptado universalmente, incluso fuera del país.

En entrevista con medios, Lemus Navarro aseguró que tomó conocimiento de algunas críticas hacia declaraciones que hizo días atrás, cuando afirmó que la tarjeta Al Estilo Jalisco no solo permite pagar el transporte público y múltiples servicios en el estado, sino también comprar “un cafecito en Nueva York”.

Tarjeta Al Estilo Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

El gobernador enfatizó que esta declaración molestó a algunas personas, quienes consideraron ofensivo que se mencionara un viaje a Nueva York, cuyo alto costo está fuera del alcance de la gran mayoría de mexicanos.

Así, Pablo Lemus anunció que, para compensar esta molestia, y demostrar que la tarjeta Al Estilo Jalisco funciona incluso fuera del país, pagará de su propio dinero tres viajes redondos desde Guadalajara hasta Nueva York a quienes tramiten su plástico.

El gobernador busca que nuevos beneficiarios puedan "echarse un cafecito en Nueva York". ı Foto: Flickr

Además, anunció que la aerolínea Volaris se sumará a la iniciativa pagando otros tres viajes, por lo que, en total, serán seis los vuelos regalados a los nuevos beneficiarios de la tarjeta.

Voy a regalar de mi bolsa, pagados por recursos míos de mí, solitos, de mi lanita, no del Gobierno… Voy a pagar tres viajes, tres vuelos redondos a Nueva York a personas que se inscriban a la credencial única Al Estilo Jalisco Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Y Volaris ha anunciado que va a regalar otros tres: van a ser seis vuelos gratuitos Guadalajara - Nueva York directo. Para que la gente de Jalisco que se inscriba a su tarjeta única pueda echarse un cafecito en Nueva York Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Los detalles de esta iniciativa serán dados a conocer pronto a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco, por lo que se sugiere mantenerse al pendiente, como el perfil en X @GobiernoJalisco.

La tarjeta Al Estilo Jalisco, insignia del actual gobierno del estado, consiste en un plástico multifuncional con el que los usuarios pueden pagar su transporte, recibir apoyos sociales y pagar obligaciones con beneficios como meses sin intereses.

Sin embargo, también cuenta con respaldo Visa, por lo que sirve para realizar pagos en miles de establecimientos nacionales e internacionales e, incluso, para ahorrar con rendimientos a través de una aplicación móvil.

¿Cómo tramitar mi tarjeta Al Estilo Jalisco?

Tramitar la tarjeta Al Estilo Jalisco es sencillo y basta con llevar a cabo estos pasos:

Realiza tu preregistro en tarjetaunica.jalisco.gob.mx : Necesitarás INE, celular y domicilio en Jalisco

Recibirás un SMS para realizar tu cita

Cuando lo recibas, vuelve al sitio web y selecciona día y hora de tu cita; imprime el acuse de recibo

Asiste a la cita en el módulo asignado: lleva acuse de recibo impreso y copia de tu INE por ambos lados

Es importante que acuda el titular de la tarjeta, pues si él no podrá ser entregada

