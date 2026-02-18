Anomalías por 300 mdp en 11 de sus municipios

EN LA TERCERA entrega de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que 11 de los 13 municipios de Campeche suman en conjunto 300 millones 168 mil 335 pesos pendientes por aclarar.

El ente fiscalizador verificó la distribución de los recursos de origen federal ministrados a los municipios y alcaldías correspondientes a las participaciones federales, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Las auditorías a municipios de Campeche revelaron que solamente dos ayuntamientos no tuvieron montos pendientes por aclarar y el resto no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024.

TE RECOMENDAMOS: Aseguran que la Barredora atacó el bar en Puebla La Barredora atacó bar en Puebla

El municipio con más observaciones fue la capital Campeche, que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa en seis expedientes de adquisiciones; asimismo, en tres obras públicas careció del reporte fotográfico para validar la conclusión de los trabajos, por un total de 122 millones 742 mil 65 pesos.

En otro caso, el municipio de Calakmul tiene 10 millones 297 mil 281 pesos con observaciones, pues no proporcionó, en el rubro de servicios, la justificación de un servicio contratado, debido a que pudo realizarse con el personal del municipio y, en el caso de cuatro obras públicas, no se presentó el documento que acredite la propiedad, por lo que no se acreditó la ejecución efectiva del objeto contractual.

La Auditoría Superior determinó que los municipios con irregularidades infringieron la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche y la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.