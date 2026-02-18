Tere Jiménez hace alianza con Alemania para fortalecer a las Mipymes de Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, en colaboración con el gobierno de Alemania, encabezó un foro para el impulso a empresas ambientalmente sustentables, mediante su integración a cadenas de valor más competitivas y sostenibles, facilitándoles el acceso a financiamiento estratégico y acompañamiento técnico especializado.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que sostienen la economía, y por ello necesitamos fortalecerlas con financiamiento, capacitación técnica y equipamiento para que sigan creciendo, se consoliden y sus productos lleguen a otros países. Recuerden que hay que soñar en grande y buscar las opciones para salir adelante”, destacó la gobernadora.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, dijo que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, organizó dicho foro en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), con el fin de fortalecer a las Mipymes de Aguascalientes para que sean más productivas y eficientes.

“Con este foro queremos que las Mipymes puedan identificar oportunidades, acceder al financiamiento que les permita ser más ecológicos, más sostenibles y también acceder a mejores negocios y de esta manera, a través de la Sedecyt, queremos impulsarlos a ustedes porque que son la columna vertebral de nuestra economía”, subrayó.

Alejandro Callejas Linares, director del Programa de Recuperación Verde y Transición Justa del GIZ, explicó que este es un organismo del gobierno germano con amplia experiencia internacional en desarrollo sostenible, descarbonización industrial y fortalecimiento empresarial. Precisó que el objetivo de esta alianza estratégica con Aguascalientes es apoyar a las Mipymes con acceso a metodologías internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética, acompañamiento técnico especializado y buenas prácticas globales en financiamiento verde y cadenas de suministro responsables.

“Gracias por permitirnos trabajar con Aguascalientes; sin la voluntad de la gobernadora no hubiéramos podido hacer nada; tienen grandes autoridades, aprovéchenlas”, dijo.

Luis Carlos Rodríguez, director de Fondeo y Sustentabilidad del Grupo CAPEM, dijo que el objetivo de su participación en este foro es ayudar a las Mipymes a ser más escalables, resilientes y más productivas, lo cual, indicó, sólo es posible con mayor financiamiento, capacitación y tecnología.

“Cuando fortalecemos a las Mipymes, fortalecemos a la base productiva del país, porque cuando una Mipyme crece, no solamente genera más ventas, genera más empleo, integra proveedores, paga impuestos, desarrolla a su gente. Y ahí es donde entramos nosotros para financiarlas con instrumentos adaptados a su realidad productiva”, sostuvo.

INAUGURACIÓN DE ENCUENTRO B2B CONEXIONES SUSTENTABLES DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN ALEMANA GIZ



Hoy inauguramos este encuentro para impulsar la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes en cadenas productivas lideradas por grandes compañías,… pic.twitter.com/gQPLSJ360P — Tere Jiménez (@TereJimenezE) February 19, 2026

Guadalupe Franck, gerente de Nuevas Emisoras de la Bolsa Institucional de Valores, dijo que este tipo de espacios contribuyen a construir las condiciones para que las empresas, especialmente las Mipymes, puedan crecer de manera ordenada, sostenible y con acceso a fuentes de financiamiento más sofisticadas, transparentes y competitivas.

“Hoy nos encontramos poniendo atención especial al estado de Aguascalientes, que ha logrado consolidarse como un centro industrial de alto impacto. Según las cifras del INEGI, el estado ha mantenido una dinámica sólida de crecimiento, lo que refleja fortaleza en su base productiva, especialmente en el sector automotriz y es un líder en inversión, exportación y generación de empleo formal en nuestro país.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, destacó algunas de las acciones que se realizan desde el Ayuntamiento para contribuir al cuidado del medio ambiente, especialmente en lo que se refiere al uso eficiente del agua y al manejo de los residuos sólidos urbanos.

Como parte del foro, se llevaron a cabo dos paneles sobre “Financiamiento y prácticas sustentables” y “Mejores Prácticas y modelo de Negocios Sustentables”, además de una conferencia acerca de las cadenas de valor y una sesión de networking.

En el evento que se realizó en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, también estuvieron Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado; Juan José Pavón, director del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes; Miguel Quezada, director de Operaciones en AUMOVIO, empresa alemana; y Teodoro Saucedo, director de Compras en BALLUFF, empresa alemana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR