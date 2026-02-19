Ataque armado en un parque público deja 8 niños heridos

ASPECTO del municipio guanajuatense, que ha tenido reducción de homicidios.

UN ATAQUE ARMADO en un parque público del municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, dejó como saldo ocho menores de edad —en su mayoría de entre 5 y 10 años— heridos y un adulto fallecido.

Testigos de la agresión ocurrida el martes por la noche refirieron que hombres armados dispararon a mansalva contra un grupo de personas y niños que convivían en el parque vecinal.

Tras el tiroteo, los responsables huyeron del lugar, al tiempo que vecinos y familiares de las víctimas comenzaron a trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Testigos relataron que las ráfagas de fuego impactaron no sólo a las personas, sino que dieron en las bardas y fachadas de viviendas cercanas, por lo que varios casquillos quedaron sobre el parque y sus alrededores.

El Tip: SAN FRANCISCO del Rincón, junto con Purísima del Rincón, León y Silao, conforma la Zona Metropolitana de León.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el saldo total fue de 11 víctimas, de las cuales una perdió la vida. Además de los ocho menores heridos, dos adultos también resultaron con lesiones.

Al referirse al caso, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, condenó el ataque y aseguró que no se debe normalizar la violencia, y mucho menos cuando vulnera a “nuestra niñez”.

Añadió que desde el primer momento dio instrucciones a las áreas de seguridad y salud para brindar atención médica inmediata, así como acompañamiento integral a las familias afectadas.

También mencionó que ya trabaja en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Además, informó que sostuvo una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa en materia de seguridad para dar seguimiento puntual a este caso y reforzar las acciones en la zona.

La víctima mortal es un hombre de 36 años. Sobre los niños heridos, el ayuntamiento informó que algunos ya fueron dados de alta. “De las 8 personas menores de edad que resultaron heridas, 3 ya fueron dadas de alta y 5 más se encuentran recibiendo atención médica; se reportan fuera de peligro”, subrayó.

El presidente municipal, Toño Marún, dijo que este hecho “no quedará impune” y se van a fortalecer las acciones operativas, las vigilancias y la coordinación interinstitucional, pues la seguridad será una prioridad absoluta.

También mencionó que se “necesita la participación activa de la ciudadanía”, ya que se deben denunciar los hechos, así como cuidar y fortalecer los valores desde la casa y no normalizar la violencia bajo ninguna circunstancia.

“San Francisco del Rincón es una ciudad con gente trabajadora y honesta. No permitiremos que la violencia defina lo que somos, ni que arrebate la tranquilidad de nuestras familias”, dijo el alcalde.

Este hecho de violencia, sin embargo, no es el primero en el año. Recientemente se registró un ataque armado en un campo de futbol en el municipio de Salamanca, que dejó 11 personas sin vida y 12 lesionadas.

Se trató de un hecho similar al ocurrido en San Francisco del Rincón, en el que testigos señalaron que hombres armados llegaron en varios vehículos y abrieron fuego al final del encuentro deportivo, generando pánico entre familias y espectadores que convivían en el lugar, al abrir fuego a mansalva.