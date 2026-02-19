Llega al congreso de NL la ‘Ley Therian’; busca frenar el acoso y la discriminación

El Congreso de Nuevo León recibió este jueves 19 de febrero una iniciativa ciudadana denominada “Ley Therian”, propuesta que busca establecer mecanismos legales para prevenir el acoso y la discriminación en contra de personas que se identifican con esa comunidad.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo estatal por el abogado Mauricio Castillo Flores, acompañado de un joven de 28 años identificado como Luis, quien afirmó formar parte de la comunidad therian.

De acuerdo con los promoventes, la propuesta tiene como eje principal el ámbito educativo, al plantear la creación de protocolos de convivencia y actuación para evitar actos de bullying, violencia o hostigamiento dentro de planteles escolares públicos y privados.

Se propone en Nuevo León “Ley Therian".

¿Qué plantea la iniciativa?

La iniciativa —también denominada Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos— propone que las escuelas cuenten con lineamientos claros para atender conflictos relacionados con la identidad o expresión personal de estudiantes.

Entre las medidas incluidas destacan:

Protocolos de protección y convivencia escolar

Programas u observatorios dentro de los planteles para detectar casos de acoso

Criterios de actuación para docentes y directivos

Sanciones administrativas a autoridades escolares que permitan situaciones de hostigamiento

El abogado promovente explicó que la finalidad es evitar daños a la integridad física y emocional de los estudiantes y establecer responsabilidades claras para las autoridades educativas cuando se presenten confrontaciones entre alumnos.

Según los impulsores, la iniciativa busca garantizar el respeto y la libertad de expresión de jóvenes que forman parte de la comunidad, quienes —aseguran— enfrentan burlas y exclusión social, principalmente en escuelas.

El proyecto pretende sancionar el bullying, así como el acoso escolar o laboral hacia este grupo, además de generar condiciones de convivencia segura dentro de los centros educativos.

La “Ley Therian” es una iniciativa ciudadana, por lo que apenas inicia el proceso parlamentario. El documento deberá ser turnado a comisiones para su análisis, discusión y eventual dictaminación antes de que pueda ser votado por el pleno del Congreso local.

Hasta el momento, la propuesta no tiene efectos legales ni implica la creación inmediata de una nueva norma, sino el comienzo del trámite legislativo correspondiente.

MSL