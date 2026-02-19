Michoacán, primer estado en garantizar conectividad digital gratuita a 200 mil jóvenes.

En Michoacán, la brecha digital comienza a reducirse con una estrategia que promete transformar la vida académica de miles de jóvenes, luego de que el Gobierno estatal anunciara que más de 200 mil estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas recibirán acceso gratuito a internet mediante un chip de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 4 gigabytes mensuales incluidos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la medida busca erradicar una de las principales limitantes en la formación educativa: la falta de conectividad.

El programa, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado a nivel federal por el gobierno de la presidenta ClaudiaSheinbaum, contempla la entrega directa de estos dispositivos a alumnas y alumnos de los niveles medio superior y superior.

Con ello, se busca garantizar que nadie vuelva a quedarse sin realizar una tarea, investigación o trabajo escolar por no contar con datosmóviles: “Vamos a cubrir el internet de cada una y uno de ustedes, semestre por semestre, para que ya no estén sufriendo por los datos”.

Ramírez Bedolla adelantó que en los próximos días se presentará oficialmente la plataforma del Programa Data Internet Gratuito, donde los estudiantes podrán registrarse para obtener el beneficio semestre a semestre. La intención, subrayó, es acompañar su trayectoria académica de manera continua y efectiva.

El acceso desigual a internet se ha convertido en un obstáculo real para la permanencia escolar, añadió el mandatario, por lo que Michoacán será pionero en el país al ofrecer conectividad gratuita de forma masiva, apostando por herramientas digitales que fortalezcan el aprendizaje y amplíen las oportunidades de desarrollo para la juventud.

