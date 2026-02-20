Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio protagonizan acalorado debate por Next Energy

De la Garza y Colosio chocan por contrato eléctrico que nunca se concretó

La controversia por el contrato energético firmado por el municipio de Monterrey con la empresa Next Energy volvió al centro del debate público luego de que el actual alcalde, Adrián de la Garza, y el exalcalde y hoy senador Luis Donaldo Colosio Riojas intercambiaran señalamientos sobre la responsabilidad financiera y legal del proyecto.

El acuerdo, firmado en marzo de 2020, contemplaba la prestación de suministro eléctrico mediante energía limpia para instalaciones municipales. El contrato ascendía a aproximadamente 7 mil 370 millones de pesos a pagarse durante 30 años e incluía la construcción de un parque solar en el municipio de Cerralvo, Nuevo León.

Sin embargo, el proyecto nunca se materializó. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Monterrey realizó pagos mensuales cercanos a 10.7 millones de pesos, situación que generó cuestionamientos sobre la viabilidad técnica y jurídica del convenio.

En el intercambio, Colosio sostuvo que el contrato presentaba irregularidades desde su firma y aseguró que su administración intentó frenar el proyecto al detectar inconsistencias documentales y falta de experiencia técnica por parte de la empresa.

Señaló que el problema se gestó antes de que asumiera la alcaldía y que su gobierno buscó una salida jurídica ante un acuerdo que calificó como desfavorable para la ciudad.

Por su parte, Adrián de la Garza respondió que el daño financiero al municipio se materializó durante la administración posterior, al tiempo que cuestionó que no se hubieran presentado denuncias penales si existían elementos suficientes para acreditar irregularidades.

También señaló que la renegociación del contrato implicó compromisos financieros que hoy siguen bajo revisión.

El caso Next Energy se ha convertido así en uno de los principales temas de debate en Nuevo León, al involucrar recursos públicos por miles de millones de pesos, la viabilidad de proyectos de energía limpia y posibles responsabilidades administrativas derivadas de su ejecución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL