Se registra incendio en Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla; humo se observa a kilómetros

Un incendio de pastizales se registró la tarde de este viernes 20 de febrero en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona conocida como Jardines del Recuerdo.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Bomberos municipales, el fuego se originó en un área de vegetación seca y rápidamente se extendió debido a las condiciones propias de la temporada de estiaje, caracterizada por altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos del municipio e incluso desde zonas colindantes del Valle de México, lo que generó alarma entre habitantes.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar labores de control y sofocación mediante ataques directos con agua y herramientas manuales, a fin de evitar que las llamas alcanzaran áreas urbanizadas o instalaciones cercanas.

Autoridades locales informaron que el incendio se concentró en pasto seco y arbustos, por lo que no hubo afectaciones a viviendas ni evacuaciones preventivas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni riesgo para la población, aunque se recomendó a vecinos de colonias cercanas mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar acercarse a la zona para no entorpecer las labores de emergencia.

El humo generado por la quema de vegetación ocasionó afectaciones temporales en la visibilidad y posibles molestias respiratorias en áreas cercanas, por lo que autoridades sugirieron cerrar puertas y ventanas, además de limitar actividades al aire libre, principalmente en el caso de menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

Incendios de este tipo suelen incrementarse durante febrero y marzo en la zona metropolitana del Valle de México debido a la acumulación de material vegetal seco. Las autoridades recordaron que arrojar colillas de cigarro, realizar quemas de basura o dejar objetos de vidrio en áreas verdes puede originar este tipo de siniestros.

Protección Civil municipal informó que se mantendrá la vigilancia en el perímetro hasta concluir las labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier conato de incendio a los números de emergencia para una atención oportuna.

