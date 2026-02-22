Bloqueos en Jalisco HOY: ¿Qué vialidades están bloqueadas este 22 de febrero?

Este domingo 22 de febrero se registraron bloqueos en algunas vialidades de Jalisco, por lo que las autoridades alertaron a la ciudadanía y les pidieron evitar tomar carreteras federales y estatales.

Diversos usuario en redes sociales han compartido fotografías y videos sobre los bloqueos que se están llevado en diversas vialidades de Jalisco, reportan incendios de unidades de transporte y diversos vehículos.

En Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía hizo un llamado a la población y personas que se encuentren en la localidad para tomar precauciones y evitar salir a vía pública, con la finalidad de salvaguardar su integridad.

Incendios registrados en Jalisco ı Foto: Redes Sociales

¿Qué vialidades están bloqueadas este 22 de febrero el Jalico?

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que se sispendió el servicio de Mi Macro Periférico de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn, y apuntó que se suspendieron temporalmente los servicios de transporte en el municipio de Tepetitlan de Morelos.

#AlertaSetran



Debido a incidentes ajenos a la operación, se suspende temporalmente el servicio de transporte público en el municipio de Tepatitlán de Morelos.



Les pedimos mantenerse informados sobre actualizaciones en los canales oficiales de la SETRAN. pic.twitter.com/Ry3jFsZxOe — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) February 22, 2026

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro informó que fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, por lo que se han registrado enfrentamientos en dicha zona.

Puntualizó que en otros puntos de Jalisco y en Tapalpa “individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”, por lo que dio instrucciones para instalar la mesa de seguridad y activar código rojo.

Asimismo, pidió a la población permanecer en sus hogares “hasta que se tenga la situación bajo control”, y apuntó que el servicio de transporte se suspenderá hasta nuevo aviso.

Lemus Navarro dijo que los bloqueos no solamente se han concentrado en la región, pues se han registrado en otras entidades cercanas, por lo que se encuentran coordinando “con la Federación y otros gobiernos estatales apoyando para salvaguardar a la ciudadanía.”

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Los bloqueos de vialidades se han registrado en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta, y en diversos municipios del estado.

Los reportes que han sido confirmados hasta el momento por el C5 Jalisco son:

Zaponan : Periférico y Tabachines; Periférico y Vallarta; Periférico y Avenida Alcalde; Carretera a Nogales, a la altura de La Venta del Astillero.

Guadalajara : Avenida La Paz y 16 de Septiembre; Periférico y Calzada Independencia; Batallón de San Patricio y Calzada Independencia; Periférico y Ángel Martínez, Colonia Rancho Nuevo.

Interior del estado: Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro, Cihuatlán, Puerto Vallarta.

Incendios de vehículos registrados en Jalisco ı Foto: Redes Sociales

Adicional a esto, se reportó un negocio incendiado en Juárez y Calzada Independencia en Guadalajara, así como la estación de Mi Macro Periférico incendiada en Periférico y Artesanos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió a los conductores optar por rutas alternas a la Red Carretera Federal libre de peaje de Jalisco, Michoacán y Nayarit, debido a los incidentes que se están registrando en la región.

Debido a esto, se recominenda a la población y personas que se encuentren en la región evitar circular por las zonas señaladas y no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados.

En el mismo sentido, se recomienda permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales, y atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales.

También se recomienda reportar emergencias al 911; y en el caso de Puerto Vallarta, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso para evitar afectaciones.

Incendios de vehículos registrados en Jalisco ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.