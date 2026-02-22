Gobierno de Michoacán refuerza seguridad tras reacción a operativo federal en Jalisco: Bedolla

Tras los bloqueos registrados este 22 de febrero en distintos puntos de Michoacán en reacción a un operativo federal realizado en el vecino estado de Jalisco, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales.

El mandatario estatal señaló que, en coordinación con todas las fuerzas de seguridad, se instruyó el blindaje de Morelia y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima, para restablecer el orden, liberar las vialidades obstruidas y proteger a la población.

Refuerzos de seguridad en Michoacán ı Foto: Especial

Asimismo, solicitó a la ciudadanía mantener la calma mientras las autoridades correspondientes efectúan sus tareas en la geografía estatal.

“Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”, dijo Ramírez Bedolla.

Subrayó que existe comunicación permanente con el Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para blindar distintos puntos, e informó que se mantendrá el monitoreo en tiempo real a través de las diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estatal.

Operativos en La Piedad dejan 3 presuntos criminales abatidos

Por otra parte, un enfrentamiento en La Piedad dejó como resultado a tres presuntos delincuentes abatidos y tres elementos de la Guardia Civil lesionados.

Los hechos ocurrieron durante los operativos realizados para restablecer el orden en la entidad, ante la reacción violenta de presuntos integrantes del crimen organizado tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el reforzamiento de las tareas de vigilancia por los bloqueos carreteros, los agentes de la Guardia Civil habrían repelido una agresión armada en la que tres atacantes fueron abatidos; en tanto, tres elementos policiales heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

En la zona se reforzaron las labores de seguridad, con la presencia de elementos policiales locales y federales.

Enfrentamiento en La Piedad, Michoacán. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT