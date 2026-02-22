Guanajuato controla incidentes derivados de bloqueos en 23 municipios, tras colaboración federal y estatal

Las autoridades de Guanajuato informaron que los incidentes registrados en 23 municipios del estado, derivados de las operaciones del Gobierno Federal en Jalisco, ya fueron contenidos y no representan riesgo para la población.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz informó que todas las carreteras estatales y federales permanecen libres y bajo vigilancia de corporaciones estatales y federales, por lo que no existe impedimento para circular.

Asimismo, se precisó que el aeropuerto opera con normalidad y no se reportan incidentes en los centros penitenciarios.

Los incidentes registrados este 22 de febrero en 23 municipios de Guanajuato, derivado de las operaciones del Gobierno Federal en Jalisco, fueron contenidos y no representan riesgo para la población.



Las carreteras estatales y federales dentro de Guanajuato están libres y bajo… pic.twitter.com/j99wOwXmrp — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) February 22, 2026

Las autoridades señalaron que se desplegaron operativos de vigilancia en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales. Este operativo permitió la detención de varias personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, se evitó la quema de vehículos en distintos puntos del estado. “Hubo incidentes en varios municipios, los cuales ya fueron contenidos”, se indicó en el documento, donde también se subrayó que el saldo es blanco.

Con corte a las 13:30 horas, las autoridades confirmaron que los reportes fueron atendidos en municipios como Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, León, Irapuato, Salamanca y Acámbaro, entre otros.

En el comunicado también se alertó sobre la circulación de información falsa en redes sociales, incluidas imágenes de incendios generadas con inteligencia artificial. “Es importante no compartirlas e informarse en los canales oficiales”, se lee en el documento, al advertir que estos contenidos han generado psicosis.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que mantiene monitoreo permanente, acciones de seguridad activas y comunicación constante con la ciudadanía para garantizar la estabilidad en la entidad.

am