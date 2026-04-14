Suma Bermúdez un tercer proceso, ahora por desvíos

EL EXSERVIDOR, al tomar en Paraguay vuelo a México, en septiembre de 2025.

HERNÁN BERMÚDEZ, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado por encabezar el grupo delictivo La Barredora, fue vinculado ayer a un tercer proceso penal, esta vez por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Apenas el 5 de abril pasado, el exfuncionario recibió la misma medida por el delito de desaparición forzada de personas.

Al exsecretario le fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano.

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En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco dio a conocer que el juez de control resolvió la vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir de dos a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso.

De igual manera, señaló que se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto, para que se inicie formalmente el juicio en su contra.

En septiembre de 2025, Bermúdez Requena también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.

En aquella ocasión, el acusado compareció ante el juez de la capital tabasqueña de manera virtual, desde el penal de El Altiplano, localizado en el Estado de México, donde quedó recluido el pasado 18 de septiembre luego de ser expulsado de Paraguay, país en el que se había escondido para evitar su captura.

La gestión de Bermúdez al frente de la policía tabasqueña estuvo marcada por problemas de inseguridad en el estado, especialmente en zonas como Villahermosa.

Además, de acuerdo con la filtración masiva de información confidencial conocida como Guacamaya Leaks, Bermúdez sería el principal líder del grupo criminal conocido como La Barredora.

De acuerdo con la información disponible y de inteligencia, La Barredora opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla. En el caso de Tabasco tiene influencia en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.