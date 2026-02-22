Jalisco activa protocolo de seguridad y refuerza coordinación con fuerzas federales tras jornada violenta

Tras los hechos violentos registrados este domingo 22 de febrero de 2026 en distintos municipios, el Gobierno de Jalisco informó sobre la coordinación operativa con autoridades federales, luego del operativo desplegado por fuerzas de seguridad en Tapalpa que derivó en enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos.

El gobernador Pablo Lemus informó que, desde los primeros incidentes, estableció comunicación directa con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, para implementar un protocolo conjunto. Señaló que las reuniones de seguimiento continuarían durante las siguientes horas y reconoció la intervención de las fuerzas federales.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, los incidentes se presentaron en el Área Metropolitana de Guadalajara, municipios del interior del estado y Puerto Vallarta, donde se registraron bloqueos con vehículos incendiados con la intención de obstaculizar la acción de las corporaciones de seguridad tras el despliegue federal en Tapalpa.

El Gobierno estatal confirmó la detención de personas en distintos eventos de seguridad. Entre ellos, dos detenidos en avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde además fue asegurado un vehículo y abatido uno de los presuntos agresores.

También se reportaron cuatro detenidos sobre la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, así como el aseguramiento de otras unidades en Periférico y avenida Guadalupe.

⚠️ Ante los hechos registrados en distintos puntos del estado tras un operativo federal en Tapalpa, se informa sobre bloqueos e incendios de vehículos en el AMG y otros municipios

Pedimos a la ciudadanía mantenerse en lugares seguros y atender únicamente información oficial (1-2) pic.twitter.com/UqMTYjw3Gb — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 22, 2026

En paralelo, autoridades registraron personas lesionadas por arma de fuego en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Calzada Independencia y Juárez; Mariano Jiménez y avenida República; así como Hidalgo y Calzada Independencia.

Los bloqueos se concentraron en vialidades estratégicas. En Guadalajara destacaron cruces como La Paz y 16 de Septiembre, Calzada Independencia y Periférico Norte, Calzada Independencia y Batallón de San Patricio, y Artesanos con Periférico Norte.

En Zapopan se reportaron incendios de vehículos en corredores carreteros como Periférico y carretera a Saltillo, Periférico y avenida Vallarta, Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo, además de carretera a Colotlán y Valle de los Molinos. También se reportaron afectaciones en dos gasolineras: una en avenida Patria y Clouthier y otra sobre Periférico a la altura de Ciudad Judicial.

En Puerto Vallarta se informó la quema de vehículos en las inmediaciones de una tienda Costco, sin daños directos al establecimiento. Además, se implementó un resguardo perimetral en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes con apoyo de fuerzas estatales y federales.

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno de Jalisco anunció la suspensión de clases presenciales en todo el estado el lunes 23 de febrero, la cancelación de eventos masivos y la suspensión temporal del transporte público en algunas zonas. El Ayuntamiento de Guadalajara también canceló la Vía RecreActiva dominical.

Asimismo, informaron que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara continuó operando sin cancelaciones. La terminal aérea permanece bajo vigilancia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin incidentes reportados al interior ni riesgo para pasajeros o trabajadores.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a zonas con bloqueos, evitar traslados no esenciales y atender únicamente información confirmada por canales oficiales. En caso de emergencia se pidió comunicarse al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

El Gobierno estatal indicó que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales para restablecer el orden público, mientras continúan las acciones de seguridad derivadas del operativo federal.

⚠️ Ante la circulación de mensajes, audios o información no confirmada, es importante mantener la calma y no compartir contenido sin verificar su origen.



Infórmate únicamente a través de canales oficiales y evita la difusión de rumores que puedan generar desinformación o alarma pic.twitter.com/L2r6eaoOTA — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) February 22, 2026

