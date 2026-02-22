Ricardo Gallardo instruye vigilancia permanente en carreteras y accesos a San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó la instalación de la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente ante los acontecimientos registrados en estados vecinos de San Luis Potosí, donde, hasta el momento, no se reportan incidentes.

Con la presencia de autoridades de las fiscalías General de República y del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría General del Estado, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Guardia Civil Estatal (GCE), se fortalece la estrategia de inteligencia y coordinación para blindar los municipios y evitar hechos que perturben la paz social.

Elementos de la Guardia Civil Estatal vigilan accesos a San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

Asimismo, se dio a conocer que la vigilancia se ha intensificado en las franjas limítrofes y puntos estratégicos, con operativos de vigilancia y patrullaje, sobre todo hacia Jalisco y Guanajuato con apoyo de los municipios y fuerzas federales.

La Guardia Civil Estatal y autoridades federales se mantienen en alerta y en monitoreo permanente, fortaleciendo la presencia en carreteras, accesos y zonas prioritarias , asimismo, se estableció comunicación con estados colindantes, a fin de consolidar acciones conjuntas que garanticen la estabilidad regional.

Elementos de seguridad refuerzan vigilancia en San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

El gobierno de San Luis Potosí hizo un llamado a la ciudadanía a consultar los canales de la Guardia Civil Estatal y fuentes oficiales para mantenerse informados.

cehr