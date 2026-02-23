Blindaje de San Luis Potosí es resultado de 3 años de inversión y estrategia, afirma Ricardo Gallardo.

Tras el exitoso operativo de blindaje desplegado este domingo para proteger al estado ante posibles repercusiones violentas por eventos en entidades vecinas, el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la seguridad que hoy respira San Luis Potosí es el fruto de tres años de trabajo ininterrumpido y no de acciones fortuitas.

El mandatario estatal subrayó que, si bien el despliegue de ayer fue calificado como un trabajo excelente, la verdadera fortaleza del Estado reside en la estrategia integral implementada desde el inicio de su administración. “Es un trabajo de tres años que ha resultado en una disminución paulatina de la incidencia delictiva", señaló Gallardo Cardona.

Detalló que la transformación de la seguridad en San Luis Potosí se sustenta entre otras cosas en una inversión sin precedentes de más de 6 mil millones de pesos destinados a capacitación y equipamiento; la formación de 1,200 nuevos elementos policiales debidamente preparados y los operativos de vigilancia en las cuatro zonas del estado.

“Eso es lo que ha hecho de San Luis un estado seguro, no lo que se hizo en un día. Aquí se garantiza la seguridad y no vamos a bajar la guardia; vamos a ser el estado más seguro de México", enfatizó el titular del Ejecutivo.

Como parte de la estrategia de “blindaje”, informó que hoy hay 800 elementos y 400 patrullas adicionales desplegados en las calles y carreteras del estado, sobre todo en los límites con Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Gallardo Cardona felicitó a los integrantes de la GuardiaCivil Estatal por su diaria labor y extendió un agradecimiento a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y a las Fiscalías por su colaboración que ha sido fundamental para consolidar a San Luis Potosí como una de las entidades más seguras del país.

