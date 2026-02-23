Bloqueos carreteros hoy: Estados amanecen sin cierres y poca gente en las calles, tras El abatimiento del Mencho

Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, los estados que se vieron afectados por la quema de negocios y bloqueos en diversos puntos, amanecieron este lunes sin afectaciones en las vialidades y con poca gente en las calles.

Sin bloqueos carreteros en Jalisco

En Jalisco, estado en el que se concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas, amaneció con calles vacías, trenes solos y la red de Macrobús que poco a poco va iniciando funciones.

De acuerdo con medios locales las unidades de transporte fueron las que comenzaron actividades con mucha cautela, incluso algunos recibieron varias quejas de usuarios respecto a la ausencia de unidades.

En cambio, los trenes ligeros en sus cuatro líneas iniciaron actividades oportunamente, pero lucían vacíos, ya que no hubo clases en todos los niveles, ni en el sector público ni en el sector privado.

Jalisco amaneció con calles vacías ı Foto: Fernando Carranza García @Cuartoscuro

Así amaneció Guanajuato sin bloqueos carreteros

En Guanajuato, la Secretaria de Seguridad y Paz informó que aunque en la madrugada se reportaron se presentaron tres hechos violentos como fue la quema de una tienda de conveniencia en León, y el incendio de dos vehículos en Celaya, la mañana de este lunes todas las carreteras del estado se encuentran libres y sin incidencias. De igual manera, no se reportan afectaciones en los municipios.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo en conferencia de prensa que como resultado de los hechos violentos tras la muerte del líder del CJNG, 15 elementos de la Guardia Civil resultaron heridos y son atendidos en hospitales militares y de Morelia.

KR