Evelyn Salgado encabeza la instalación del Comité Estatal de Manejo del Fuego.

Con el objetivo mantener una coordinación, para alinear estrategias, definir prioridades regionales y fortalecer las capacidades institucionales, para prevenir, atender y dar seguimiento a los incendios forestales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de instalación del Comité Estatal de Manejo del Fuego, en donde mediante un esfuerzo interinstitucional, se promueve un esquema de trabajo conjunto.

“Guerrero está preparado para enfrentar esta temporada con organización, responsabilidad y liderazgo en territorio”, sostuvo.

En el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Octava Región Naval, la gobernadora enfatizó que la prevención es uno de los elementos fundamentales para prevenir riesgos y fortalecer la protección del territorio, por ello, desde el gobierno del estado se impulsa una coordinación estrecha con las diferentes instituciones como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Protección Civil, entre otras, para pasar de la reacción a la anticipación.

“El manejo del fuego ya no puede entenderse únicamente como reacción ante emergencias, sino que debe de ser una tarea permanente de prevención, de planeación y de trabajo en el territorio, donde cada institución sabe qué hacer, cuándo hacerlo y sobre todo, cómo actuar de manera articulada”, explicó.

Salgado Pineda dijo que la instalación de este Comité marca una ruta muy clara, encaminada a actuar con perfecta coordinación, anticipación y corresponsabilidad institucional, para proteger los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

La jefa del Ejecutivo estatal destacó que este es el cuarto año en donde se lleva a cabo la instalación de este organismo, con la experiencia, voluntad y coordinación para que mediante un trabajo en equipo, se generen mejores resultados. En este marco, expresó su reconocimiento a toda la fuerza de tarea que participa en las diferentes acciones de prevención y atención.

“Cada temporada para nosotros representa desafíos importantes para las zonas forestales, sobre todo para las comunidades rurales, para quienes arriesgan su vida, que están en la primera línea de atención. Por ello, la respuesta debe ser siempre técnica, ordenada y sustentada en responsabilidades bien definidas entre los tres órdenes de gobierno”, añadió.

Durante la sesión, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, dio a conocer que de acuerdo al pronóstico, las zonas con mayor afectación por incendios forestales, podrían ser las regiones de Tierra Caliente, algunos municipios de la Costa Grande y Acapulco, siendo los meses de marzo a junio, donde podrían presentarse más incidencias debido al incremento de las temperaturas.

“Vamos a tener justamente durante el mes de mayo y junio la temperatura máxima, que va a ocurrir en la zona de Tierra Caliente, con una previsión del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, de muy probablemente de entre 46 y hasta 48 grados centígrados, una temperatura extremadamente alta, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados centígrados”, dijo.

También informó que para esta temporada hay una fuerza de tarea de las diferentes instituciones de mil 58 elementos, 66 vehículos -entre ambulancias, carros motobombas, pipas y unidades especializadas-, así como 18 campamentos, listos para atender cualquier situación. Detalló que como parte de las acciones, se lleva a cabo la llamada Prevención Cultural, para concientizar a la población de la importancia de evitar situaciones de riesgos, como lo es la quema de basura.

En este marco también se inauguraron los cursos de capacitación de Formación de Combatientes Forestales y el de Conocimiento del Comportamiento del Fuego.

A esta sesión asistieron alcaldes de las diferentes regiones.

Acompañaron a la gobernadora el comandante de la Octava Región naval, Martín Enrique Barney Montalvo; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Montes de Oca; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el comandante de la 27 Zona Militar, Antonio Melchor Ruíz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Oscar García Ponce de León; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Ledesma Osuna; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Ángel Almazán Juárez, así como personal de las distintas instituciones.

