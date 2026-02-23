Hay control y presencia institucional que garantiza seguridad y normalidad en el Istmo de Tehuantepec: Salomón Jara

El Gobernador Salomón Jara Cruz detalla el operativo de seguridad y las detenciones realizadas en el Istmo de Tehuantepec.

Tras anunciar la detención de dos personas responsables de los hechos violentos registrados este domingo en tres municipios del Istmo de Tehuantepec, el Gobernador Salomón Jara Cruz aseveró que hay control, presencia institucional y garantía de poder ejercer todas las actividades con absoluta seguridad y normalidad.

“Mantenemos una vigilancia permanente en la región con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, la continuidad de las actividades económicas y la tranquilidad de nuestras comunidades”, puntualizó durante su conferencia de prensa.

El Mandatario estatal reconoció el liderazgo firme de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el que encabeza la Estrategia Nacional de Seguridad, igualmente, el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal, quienes, mediante labores de inteligencia y estrecha cooperación, lograron neutralizar a uno de los objetivos más importantes de los últimos tiempos.

“Refrendamos nuestra disposición de mantener una coordinación permanente con la federación en materia de prevención, inteligencia, procuración de justicia y atención a las causas. Nos comprometemos a fortalecer las acciones de combate a la delincuencia y construcción de la paz con justicia”, dijo.

Integrantes de la Mesa de Seguridad de Oaxaca coordinan esfuerzos tras los recientes operativos contra la delincuencia. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Como parte de estas acciones se instaló la Mesa de Seguridad de Oaxaca, mecanismo de coordinación entre el Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad Estatal, en el cual participan las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Asimismo, desde el primer momento, se desplegaron más de mil elementos estatales y federales para fortalecer la presencia en puntos estratégicos del Istmo de Tehuantepec; instalaron filtros de seguridad en 10 municipios; realizaron sobrevuelos de monitoreo; y se reforzó la vigilancia carretera, así como la presencia operativa en zonas portuarias, puntos de afluencia comercial e instalaciones estratégicas.

En su oportunidad, el titular de la FGEO, José Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que hay tránsito libre, pacífico y seguro en todas las carreteras de la entidad; además, hay presencia de las autoridades para garantizar el bienestar de las personas.

“Es un trabajo en el que existe una coordinación entre los tres niveles de gobierno; vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía sienta y perciba esta seguridad en sus hogares”, finalizó.

am