Pobladores retienen a la alcaldesa de San Agustín Amantengo dentro del Congreso de Oaxaca | VIDEO

Pobladores irrumpen en el Congreso de Oaxaca y privan de la libertad a presidenta municipal

Un grupo de habitantes de San Agustín Amatengo irrumpió en el Congreso del Estado de Oaxaca y retuvo por la fuerza a la presidenta municipal Italivi Sarahí Juárez Ramírez, luego de que los diputados rechazaran una solicitud de revocación de mandato en su contra.

Los hechos ocurrieron durante una sesión ordinaria de la LXVII Legislatura, celebrada en la sede del Poder Legislativo en San Raymundo Jalpan. La edil, de extracción morenista, acudió al recinto para atender el procedimiento legislativo iniciado a petición de un grupo de pobladores que la acusan de presunta malversación de recursos públicos, falta de transparencia y deficiencias en la prestación de servicios básicos.

Tras la determinación del Congreso de no aprobar su destitución, los inconformes comenzaron a manifestarse dentro del edificio. De acuerdo con reportes oficiales, la protesta escaló a empujones y agresiones verbales.

Posteriormente, los manifestantes localizaron a la alcaldesa dentro del recinto, la sometieron y la sacaron por la fuerza del inmueble.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la presidenta municipal es jaloneada y arrastrada hacia el exterior del Congreso. Testigos señalaron que el grupo intentó subirla a una camioneta con la intención de trasladarla a su municipio para que rindiera cuentas ante la asamblea comunitaria.

CUANDO LAS INSTITUCIONES SE RINDEN

Horas más tarde, elementos de seguridad estatal implementaron un operativo que permitió rescatar a la edil y restablecer el orden en la zona. La funcionaria fue puesta a salvo y recibió atención tras los hechos.

El incidente generó preocupación por tratarse de un acto de privación ilegal de la libertad cometido dentro de la sede del Poder Legislativo estatal.

