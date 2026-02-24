¿Quién es Nora Alicia Biébrich Duarte, la presidenta municipal de Bacanora atacada a balazos en Sonora?

La tarde del martes 24 de febrero de 2026, la presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biébrich Duarte, fue atacada a balazos cuando circulaba por la carretera Hermosillo-Mazatán. En la agresión murió su hijo, quien conducía el vehículo, mientras la alcaldesa resultó con golpes y fue reportada fuera de peligro.

El ataque ocurrió a la altura del kilómetro 60, cuando sujetos armados dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria. Corporaciones de seguridad estatales y federales acudieron al lugar e iniciaron un operativo para ubicar a los responsables.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la principal línea de investigación no apunta —hasta ahora— a un atentado político directo. Las primeras indagatorias señalan que la agresión se habría originado tras un conflicto vial entre los ocupantes de ambos vehículos, el cual escaló hasta el uso de armas de fuego.

¿Quién es Nora Alicia Biébrich Duarte?

Nora Alicia Biébrich Duarte es la presidenta municipal de Bacanora para el periodo 2024-2027, cargo al que llegó postulada por el Partido del Trabajo (PT). Bacanora es un municipio serrano ubicado al oriente de Hermosillo, con una población reducida y economía basada principalmente en la ganadería y la producción artesanal de bacanora, bebida emblemática del estado.

A diferencia de alcaldes de ciudades grandes, su perfil político era de carácter local. Su nombre prácticamente no figuraba en la agenda nacional hasta el atentado.

Su administración se enfocaba en servicios básicos municipales, seguridad comunitaria y gestión de recursos estatales para infraestructura rural, típicos de gobiernos de municipios de baja densidad poblacional.

El caso también llamó la atención por su apellido. El nombre Biébrich es históricamente conocido en la política sonorense, asociado a una familia con presencia pública en la entidad desde hace décadas, lo que incrementó la atención mediática tras la agresión.

Tras el ataque, autoridades estatales desplegaron operativos en la zona serrana y carreteras cercanas. Hasta el momento no se han informado detenciones. La Fiscalía continúa recabando testimonios, peritajes balísticos y revisión de cámaras carreteras para ubicar a los agresores.

Aunque la línea principal apunta a un altercado vial, la agresión contra una autoridad municipal en funciones elevó la preocupación por la seguridad de alcaldes en regiones rurales del país, donde los trayectos por carretera suelen realizarse sin escoltas.

El atentado dejó una víctima mortal —el hijo de la alcaldesa— y colocó a un pequeño municipio de Sonora en el centro de la conversación nacional sobre violencia y vulnerabilidad de autoridades locales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL