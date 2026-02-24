Se levanta Código Rojo en todo Jalisco: gobernador Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se levanta el Código Rojo en el estado, después de que el fin de semana se registraran bloqueos y hechos violentos tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa que derivó en que el líder criminal Nemesio Osegura “El Mencho” fuera abatido.

A través de un comunicado, el gobernador de Jalisco destacó que, al corte del mediodía de este martes, no se registran bloqueos en el estado, y el sistema de transporte público se encuentra operando casi en su totalidad.

Puntualizó que el transporte público opera al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Guadalajara, mientras que las líneas de transporte público masivo lo hacen al 100 por ciento. En el municipio de Puerto Vallarta, el transporte opera “con regularidad”.

TE RECOMENDAMOS: Inicia obra vial estratégica Ricardo Gallardo anuncia nuevo paso a desnivel en Circuito Potosí

Asimismo, informó que asociaciones industriales, bancos, tiendas de conveniencia, centrales de abasto y otros puntos de comercio ya operan con normalidad a partir de hoy. De igual forma, remarcó que, a partir del miércoles 25 de febrero se reanudan las clases presenciales.

No obstante, Lemus Navarro remarcó que continúan las operaciones para retirar los vehículos siniestrados, en donde se registraron bloqueos el fin de semana y todavía hasta las primeras horas del lunes.

Al corte, no se tienen bloqueos en las vías terrestres del estado. Se continúan con los trabajos para el retiro de vehículos siniestrados, y se estima que en 36 horas queden retirados en su totalidad y reubicarlos en depósitos vehiculares autorizados Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



A propósito, el titular del Ejecutivo estatal informó que el Gobierno federal desplegó dos mil 500 elementos más en el estado, además de que arribó un buque de la Marina a Puerto Vallarta con 150 elementos, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia.

Pablo Lemus resaltó el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y el federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, el mandatario estatal desmintió que los tres juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 programados en Guadalajara vayan a ser cancelados.

Finalmente, el gobierno estatal aseguró que, el domingo, día de la operación contra “El Mencho”, se registraron más de 500 puntos con bloqueos. La noche del lunes se registraron afectaciones en ocho municipios, los cuales, se informó, ya fueron retirados o están en proceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am