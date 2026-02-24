Vuelve tranquilidad al país; en Tapalpa y Aguililla, no

Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, los estados que se vieron afectados por la quema de negocios y bloqueos en diversos puntos regresaron gradualmente ayer a la normalidad, aunque en medio de una tensa calma, después de que amanecieron el lunes, en general, sin afectaciones en las vialidades y con poca gente en las calles, a excepción de Jalisco, Michoacán y Tabasco, donde continuaron los hechos violentos.

En Jalisco y en Tabasco se reportaron la quema de vehículos y algunos bloqueos, mientras que en Michoacán se registraron diversos ataques y balaceras.

El Dato: A partir de hoy martes se retoman, de manera ordenada, todas las actividades comerciales e industriales en Jalisco que habían sido suspendidas.

En Michoacán tuvieron lugar hechos violentos en el municipio de Aguililla, municipio limítrofe con Jalisco y de donde era originario El Mencho.

Además de ataques al cuartel militar y de la Guardia Nacional, los grupos criminales incendiaron la terminal de autobuses y la presidencia municipal.

También les prendieron fuego a vehículos particulares, a unidades de transporte público, a una sucursal del Banco del Bienestar y a una clínica.

Reportes locales mencionaron que los accesos a ese municipio de la Tierra Caliente se encontraban bloqueados para impedir que ingresaran las fuerzas estatales y federales.

118 cancelaciones de vuelos hubo en Jalisco

El C5 de Michoacán reportó que algunas vialidades continuaban con la circulación interrumpida o afectada en seis municipios: La Piedad, Coalcomán, Aquila, Chinicuila, Apatzingán y Vista Hermosa.

El Gabinete de seguridad de México informó que en Coalcomán y Aguililla se registró la quema de 4 y 3 vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de comunicación.

Jalisco, estado en el que se concentró el domingo el mayor número de bloqueos (65) principalmente en carreteras y vialidades urbanas estratégicas, amaneció ayer con calles semivacías, trenes solos y la red de Macrobús poco a poco iba iniciando funciones, aunque en la red carretera persistían las afectaciones por los bloqueos impuestos el domingo.

Calles de Guadalajara lucían semivacías este lunes ı Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el Gobierno del estado mantiene un despliegue coordinado con autoridades federales y municipales para recuperar de manera paulatina la normalidad en el territorio. Anunció el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir de mañana y dijo que, “de continuar como hasta ahora, este miércoles se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad levantar el código rojo” que extremó el nivel de alerta.

Agregó que se acordó con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir de este miércoles.

Para apoyar en las tareas de seguridad, el mandatario informó que el Gobierno federal envió a Jalisco a 2 mil 500 militares más que han sido desplegados en distintos puntos del estado.

Este lunes, de acuerdo con medios locales, las unidades de transporte público en Jalisco comenzaron actividades con mucha cautela. Los trenes ligeros, en sus cuatro líneas, iniciaron actividades oportunamente, pero estaban vacíos, ya que no hubo clases en todos los niveles educativos tanto del sector público como del privado.

En el municipio de Tapalpa, lugar donde fue abatido El Mencho, se reportaron algunos bloqueos en diversas carreteras.

El presidente municipal Toño Morales informó que la carretera al ingreso de Chiquilistlán, hacia el crucero de Tecolotlán, se mantuvo bloqueada. También en la carretera Tapalpa-Atemajac a la altura del crucero del Pedregal de Tula, fue bloqueada. Y la carretera principal Tapalpa-Guadalajara permaneció con escombros y objetos que obstaculizaron el tránsito.

La Coparmex Jalisco informó que, con el propósito de evitar que cualquier persona resulte afectada, lesionada o pierda la vida a causa de los hechos violentos, se debe proteger y mantener bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz informó que, aunque en la madrugada se presentaron tres hechos violentos, como fue la quema de una tienda de conveniencia en León, y el incendio de dos vehículos en Celaya, la mañana de este lunes todas las carreteras del estado se encontraban libres y sin incidencias.

En cambio, en Villahermosa, Tabasco, se registraron dos eventos violentos: uno de ellos en la colonia Indeco, donde desconocidos incendiaron un vehículo, y el intento de quemar otro en la colonia Carrizal.

Por la mañana, el gobernador Javier May Rodríguez confirmó que en Tabasco se registraron 12 actos vandálicos después de los disturbios en el país tras la muerte del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes.

Los otros 17 estados que el domingo sufrieron disturbios y violencia, con bloqueos y quemas de vehículos y de negocios, ayer volvieron a la calma.

Relaja EU su alerta tras operativo contra CJNG

LA EMBAJADA de Estados Unidos en México relajó la alerta para sus ciudadanos en varios estados del país, tras las acciones violentas derivadas de la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las ubicaciones que destacó bajo observación, en su quinta actualización, incluyó las ciudades de Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, en Jalisco, y Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, en Nayarit, debido a los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva relacionada con las operaciones de seguridad que tuvieron lugar el 22 de febrero.

“Se insta a los ciudadanos estadounidenses en lugares específicos de México a refugiarse. El personal del gobierno de EU en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit) y Ciudad Guzmán (Jalisco) se está refugiando hasta que se despejen todos los bloqueos, e instamos a los ciudadanos estadounidenses a hacer lo mismo”, detalló en un comunicado.

La representación diplomática destacó que aunque se reportaron incidentes el domingo pasado, “la situación ha vuelto a la normalidad en las siguientes zonas: Baja California (incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada), Quintana Roo (incluyendo Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Colima, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”.

“Todos los aeropuertos de México están abiertos y la mayoría están operando normalmente (…). Si viaja a través de cualquier aeropuerto que no sea Guadalajara o Puerto Vallarta, no hemos recibido ninguna indicación de interrupciones de vuelo relacionadas con la seguridad”, agregó la embajada en sus redes sociales.

La representación también manifestó que no cuenta con reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, “aunque algunas carreteras en el estado de Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas”.