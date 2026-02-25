Detienen a presunto implicado en quema de vehículos en Zihuatanejo

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Andrés “N”, alias “El Tarecua”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de ataques a la paz pública, en hechos ocurridos en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

La detención fue resultado de trabajos de investigación de campo, gabinete e inteligencia, realizados en coordinación con fuerzas federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se registraron el pasado 22 de febrero de 2026, cuando el ahora imputado, presuntamente en compañía de otros individuos, habría participado en la quema intencional de diversos vehículos en distintos puntos de Zihuatanejo

Según la indagatoria, los sujetos rociaron gasolina a las unidades y posteriormente les prendieron fuego, lo que provocó que quedaran totalmente calcinadas.

Estos actos generaron temor y zozobra entre la población, además de afectaciones a la movilidad y a las actividades cotidianas en la zona.

Las autoridades también investigan la presunta relación de los involucrados con un grupo delictivo, ya que, según las primeras líneas de investigación, los responsables se habrían ostentado como integrantes de una organización criminal.

Tras su captura, Andrés “N” será puesto a disposición del juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, conforme a lo establecido por la ley.

La FGE Guerrero reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones para identificar y detener a otros posibles participantes en estos hechos, así como de reforzar la coordinación interinstitucional para combatir los delitos que alteran el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

