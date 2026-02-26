Evelyn Salgado supervisa construcción de pozo profundo para ampliar abasto de agua en Chilpancingo.

Garantizar el acceso al agua potable es una prioridad para el gobierno que encabeza la gobernadora Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien supervisó los avances en la construcción del Pozo Profundo "SaltoValadez“, ubicado en la comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo, el cual incrementará el abasto de agua potable en la capital del estado.

La mandataria estatal, indicó que esta obra representa una inversión de 9 millones de pesos y permitirá suministrar agua potable de manera directa a más de 17 mil habitantes.

De acuerdo con el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, el proyecto registra un avance físico del 65 por ciento y se prevé que concluya a finales de marzo.

El Pozo Profundo Salto Valadez contempla la perforación y equipamiento de un pozo de 250 metros de profundidad y una ampliación a 20 pulgadas de diámetro, con bomba sumergible, línea de conducción con tubería de acero, caseta de controles, sistema de electrificación y cerco perimetral, lo que permitirá extraer agua del acuífero y fortalecer el sistema de abastecimiento de la capital.

Facundo Gastélum explicó que esta infraestructura ampliará la capacidad de suministro y dará mayor estabilidad al servicio, impactando de manera positiva en miles de familias de Chilpancingo y sus comunidades.

Durante el recorrido, la mandataria estatal destacó que el agua potable es una de las demandas más sentidas por la población. “Estas son obras que realmente impactan en la calidad de vida de la gente. Lo más importante es el agua, y estamos trabajando para garantizar este derecho a las y los chilpancingueños”, afirmó.

Además, informó que se construye otro pozo profundo en la comunidad de Tepechicotlán, que junto con el de Salto Valadez permitirá incorporar hasta 60 litros por segundo adicionales al sistema, reforzando significativamente el suministro en la capital del estado.

En esta supervisión, la gobernadora estuvo acompañada por el diputado Jesús Urióstegui García, refrendando el compromiso de sumar esfuerzos para atender una de las principales necesidades de la población.

