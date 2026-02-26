Retiran 7 ‘cámaras parásitas’ presuntamente utilizadas por criminales en Apatzingán.

En acción operativa encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), fueron retiradas siete cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal, conocidas como “cámaras parásitas”, las cuales presumiblemente eran utilizadas para monitoreo vinculado a posibles conductas delictivas.

Durante recorridos estratégicos en diversas colonias del municipio, el personal interinstitucional detectó los dispositivos colocados sin autorización en infraestructura pública, como postes de energía eléctrica, telefonía y arbolado urbano. Este tipo de equipos, al operar fuera de los sistemas oficiales de videovigilancia, pueden ser empleados para alertar sobre la presencia de autoridades o facilitar actividades ilícitas.

Las cámaras fueron desinstaladas conforme a los protocolos legales y aseguradas para su puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional, que continuará con las investigaciones correspondientes a efecto de determinar su origen, operación y posible relación con hechos constitutivos de delito.

TE RECOMENDAMOS: A la altura del Mexicable Azucena Cisneros fortalece la estrategia de seguridad con Sendero Seguro en Santa Clara

Estas acciones se enmarcan en los acuerdos establecidos en las mesas de coordinación para la construcción de la paz. El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, ha reiterado que la institución mantiene una estrategia permanente y coordinada con las fuerzas federales y estatales para desarticular mecanismos que puedan ser utilizados por grupos delictivos y garantizar espacios públicos seguros.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de actuar con firmeza y apego a la legalidad para proteger la seguridad y el bienestar de las y los michoacanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR