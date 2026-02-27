Avanzan en Michoacán investigaciones por crímenes de Carlos Manzo, limonero y familia de intérpretes

Los casos de Bernardo Bravo, Carlos Manzo, la familia de intérpretes, y los responsables de los bloqueos y quema de vehículos del 22 de febrero, que en distintos momentos sacudieron a la opinión pública de Michoacán y el país, registran avances sustanciales en las investigaciones, con detenciones clave y procesos judiciales en marcha.

En conferencia de prensa con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en noviembre pasado, la Fiscalía reportó nuevas capturas de presuntos responsables; se trata de Alan “N”, por su posible participación en el homicidio, en agravio de Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, ambos relacionados en la red de participación en el homicidio del edil.

Se unen a la lista de 20 detenidos, integrada principalmente por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual, además de funcionarios y escoltas relacionados con la red delictiva.

TE RECOMENDAMOS: Beneficio para potosinos Ricardo Gallardo lleva más infraestructura vial y deportiva a región media

“No vamos a desechar ninguna línea, todo lo estaremos trabajando de la forma más clara y precisa para ir desahogando el proceso de esta investigación”, explicó el fiscal.

En el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, las indagatorias permitieron ubicar y detener a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, así como a otros presuntos integrantes; además, se ejecutaron 23 cateos en inmuebles vinculados a la estructura criminal y se aseguraron armas y equipo táctico.

En cuanto al asesinato de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana: Anayeli “N”, Víctor Manuel “N” y la menor Megan Mujica Hernandez, el fiscal Torres Piña informó que el seguimiento de cámaras y arcos carreteros, así como operativos coordinados en distintas entidades, derivaron en la detención y vinculación a proceso de Dilan “N”, otro de los presuntos responsables por homicidio, quien acompañó en su huida al autor material del crimen, Alfredo “N”, detenido el 24 de enero en el estado de Morelos.

Por los hechos violentos del 22 de febrero en Michoacán, en el contexto del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, 25 personas fueron detenidas por su probable participación en la quema de vehículos, ataques a vías de comunicación y portación de armas; además, 11 policías municipales de Ecuandureo fueron requeridos para definir su situación jurídica.

El Gobierno de Michoacán señaló que las investigaciones continúan abiertas y que se mantendrá la coordinación con fuerzas federales para llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR