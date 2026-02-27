Evelyn Salgado anuncia aumento del presupuesto de programas Acciones Emergentes y Apoyos Productivos para el Bienestar.

Para seguir generando más y mejores oportunidades de desarrollo para las familias guerrerenses, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó beneficios directos de los programas Acciones Emergentes y Apoyos Productivos para el Bienestar, mediante los cuales se impulsa la economía, con una visión humana y cercana a la población.

“No se trata solamente de dar un apoyo, se trata de generar oportunidades; de que ustedes, con lo que saben hacer, tengan las herramientas y lo hagan”, expresó ante los beneficiarios de las distintas colonias como: Zapata, Jardín Palmas, Lirios, Jardín de Azteca, sólo por mencionar algunas.

Durante el evento realizado en las instalaciones del CICI Renacimiento, la mandataria estatal enfatizó que hay un compromiso de su gobierno, para seguir priorizando una visión y una política social a favor de quienes más lo necesitan.

De manera puntual, la jefa del Ejecutivo estatal explicó que el programa de Acciones Emergentes atiende los hogares más vulnerables y significa un apoyo inmediato, sin intermediarios. Detalló que para en el 2025 se destinaron más de 2 millones de pesos, para beneficiar a 872 familias. Y para este año, se tiene un incremento a 5 millones de pesos.

En el caso del programa de Apoyos Productivos para el Bienestar, en el 2025 se apoyaron a 287 beneficiarios y para este año se destinarán más de 9 millones 120 mil pesos, para aumentar la capacidad de atención al emprendimiento.

Durante su participación, el secretario del Bienestar en la entidad, Pablo Gordillo, dijo que la entrega de estos apoyos, tiene un impacto directo en el ingreso familiar. Destacó que, a través de estas acciones, se refrenda el compromiso con una directriz muy clara que ha impulsado la gobernadora, haciendo de la política social, una herramienta práctica, cercana y con resultados reales en el territorio.

Con la entrega de los programas “Acciones Emergentes” y “Apoyos Productivos para el Bienestar”, la vida de 872 familias y 287 emprendedores de Acapulco empezó a transformarse. 🤝 Mediante estos esquemas solidarios no solo destinamos recursos, entregamos herramientas, esperanza y… pic.twitter.com/zzL6vsPTn7 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 27, 2026

“Desde la Secretaría de Bienestar, hemos seguido la instrucción de fortalecer estos programas con orden, seguimiento y coordinación, para que cada apoyo llegue con claridad, sin intermediarios y con un sentido útil para la vida diaria de nuestras queridas familias”, añadió.

Explicó que esta estrategia, por un lado atiende el mejoramiento de la vivienda, otorgando condiciones más dignas, mientras que con los Apoyos Productivos, se ofrecen herramientas para trabajar, fortaleciendo la economía.

A nombre de los beneficiarios, Yuri Esbeidi Cisneros Garibo agradeció el apoyo de la gobernadora; destacando la importancia que tiene para muchas familias el poder contar un ingreso más. “Usted es una mujer de compromiso y trabajo y quiero que sepa que estamos muy agradecidos por estar cerca de nuestras necesidades, de cada uno de nosotros y nuestras peticiones. Aquí en Acapulco sabemos que contamos con una gobernadora que siempre ha estado aquí para apoyarnos”, dijo.

Enseguida, la gobernadora hizo entrega simbólica de los apoyos, entre los que destacan entrega de equipamiento para proyectos de Salón de Uñas, Barbería, Venta de Antojitos, Tortería, Raspados, Aguas Frescas, Tamales y Atoles, Elotes y Esquites, Panadería, Carnicería, Pollería, Tortillas Mano, Hot dogs y Hamburguesas, Carpintería y Reparación de celulares.

Acompañaron a la gobernadora, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el Oficial Mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Alejandro Carabias Icaza y la diputada presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Lilia Botello Figueroa. También, los diputados locales, Violeta Martínez, Joaquín Badillo y Arturo Álvarez Angli.

