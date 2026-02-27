Hidalgo presenta herramienta digital de apoyo al migrante.

Bajo una política social centrada en el bienestar, la protección de derechos y la reunificación familiar, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebiso), a través de la Dirección General de Atención al Migrante (DGAM), presentó su plataforma digital de atención a distancia.

Frente a un panorama complejo derivado de las políticas migratorias de los Estados Unidos, el gobierno de Julio Menchaca Salazar busca brindar acompañamiento efectivo a migrantes hidalguenses y sus familias de manera eficiente, moderna y cercana, así lo explicó el titular de la Sebiso, Ricardo Gómez Moreno durante la presentación de la herramienta digital.

Al respecto, el director general de Atención al Migrante, Manuel Enrique Aranda Montero, consideró que esta herramienta “constituye un acto de justicia y de reconocimiento para miles de hidalguenses que, aunque viven más allá de nuestras fronteras”.

A través de la plataforma migranteshidalguenses.hidalgo.gob.mx se podrán realizar trámites, recibir asesoría y dar seguimiento puntual a cada caso sin necesidad de traslados, priorizando en todo momento la seguridad e integridad de los usuarios.

De igual forma, se podrá impulsar el reconocimiento de la identidad jurídica a través del programa “Ya soy Hidalguense”, que facilita la obtención de la doble nacionalidad para niñas y niños nacidos en el extranjero, fortaleciendo su vínculo con la entidad y garantizando el acceso pleno a sus derechos.

También se brinda orientación en procesos de reunificación familiar, gestión de documentos de viaje y citas consulares, además de asesoría jurídica y canalización ante instancias correspondientes en casos de detención, reporte de extravío o situaciones legales complejas en el extranjero.

De igual manera, cuando las familias enfrentan momentos difíciles, como el fallecimiento de un ser querido en el extranjero o durante su tránsito hacia otro país, la DGAM ofrece acompañamiento institucional en las gestiones necesarias.

La atención estará disponible a través de la herramienta digital así como de manera presencial en las oficinas de la DGAM, ubicadas en calle Francisco Maldonado Lecona número 101, segundo piso, colonia Ampliación Santa Julia, en Pachuca de Soto, Hidalgo, o mediante el teléfono 771 107 4358.

JVR